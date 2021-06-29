'Toplantıdaki CHP'li' 40 milyon TL’yi anlattı!

CHP’nin “Kendi televizyonumuzu kuruyoruz” diye topladığı paralarla ilgili tartışma büyüyor. Çalışmaların “içindeki adam” toplanan 40 milyon TL ile ilgili ayrıntıları anlattı. O dönemde çalışmalara, yapılan toplantılara bizzat katılmış olan kaynak şu bilgileri verdi:

'Para toplama işi toprak’a verildi'

2013 yılıydı. “Kendi televizyonumuzu kuruyoruz” denildi. Para toplama işinin koordinasyonu ve paranın toplanması görevi Erdoğan Toprak’a verildi. Bunun için belediye başkanları ile İstanbul’da toplantılar yapıldı. İstanbul’da Maslak’ta bir otelde yapılan toplantıya bütçeleri küçük ve yatırım kapasiteleri az olan Adalar ve Çatalca belediye başkanları çağrılmadı. Belediye başkanlarından 500 bin dolarla 2 milyon dolar arasında sözler alındı. Paraların Erdoğan Toprak’ta toplanması için talimat verildi. Başkanlar paraları Toprak’a verdi.

Partideki zenginler

Bu arada partideki zenginler de belirlendi. Kimin ne kadar para desteği yapacağı konusunda bir çalışma yapıldı. Sonra hepsiyle tek tek görüşüldü. Toplanacak paralarla, binalar, televizyon için gerekli olan teknik aletler, kameralar, … alınacağı, tadilatlar yapılacağı, söylendi. Televizyonun başında da Uğur Dündar ve Tuncay Mollaveisoğlu’nun bulunacağı anlatıldı.

Sinan Aygün olayı

Örneğin o dönem CHP milletvekili olan Sinan Aygün’den 1 trilyon lira istendi. O da kabul etti. Bir süre sonra Erdoğan Toprak parayı istedi. Aygün zaman istemiş. Biraz daha sıkıştırınca, “Şu anda nakit param yok. İhtiyaçlarınızı belirleyin, bana vadettiğim para kadar liste verin. Ben size onları piyasadan alayım parayı ben onlara ödeyeyim. Hem sizin işiniz hallolsun hem de ben ödeme için zaman kazanayım” karşılığını vermiş. Erdoğan Toprak kabul etmemiş. İlla nakit diye tutturmuş. Hatta Sinan Aygün’e küsmüş. Toprak’ın bu nakit isteği bir türlü anlaşılamadı. Bu olayı partide birçok kişi bilir.

Çalışmalar devam ederken Tuncay Mollaveisoğlu bazı CHP’lileri arayarak şikayetlerde bulunmuş. Alınan malların faturalarının birkaç kat şişirildiğini aktarmış. Daha sonra da bir milletvekili aracılığı ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüşmüş. Bildiklerini anlatmış. Kılıçdaroğlu, “Ben hallederim” demiş, göndermiş. Mollaveisoğlu’nun anlattıkları duyulunca partide ciddi sıkıntılar yaşandı. Bazı parti yöneticileri ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ama Erdoğan Toprak kimseye hesap vermiyordu. “Ben Genel Başkana bilgi veriyorum” diyerek işi geçiştirdi.

40 milyon nerede?

Erdoğan Toprak kendi başına hareket edince aralarında İstanbul Milletvekilleri ve Parti Genel Başkan Yardımcılarının da bulunduğu bazı partililer itiraz etti. Ama bir sonuç alamadılar. Benim öğrendiğime göre Tuncay Mollaveisoğlu bildiklerimi Uğur Dündar’a da aktarmış. Olay bitmiş.

Toplanan yaklaşık 40 milyona yakın para yok oldu. Partide kimse nereye gittiğini bilmiyor. O günden beri kapalı kapılar arkasında hep konuşuldu. Ama seçimler nedeniyle herkes kendi çıkarını ve adaylığını düşündüğü için sesini çıkarmadı. Ne parayı veren belediye başkanlarına, ne de parti yönetimine doyurucu bir açıklama yapılmadı.

Sorulardan kaçtı

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı, PM üyesi ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'a telefonla ulaşarak iddiaları sorduk. Toprak sorularımıza 'komik' yanıtını verdi. Son sorumuzu sorarken teşekkür ederek telefonu kapadı. Görüşme şöyle:

Sayın Ateş Ünal Erzen (Dönemin Bakırköy Belediye Başkanı) ve Mustafa Zengin (Dönemin Maltepe Belediye Başkanı), sizin bir televizyon kanalı kurmak için belediyelerden 40 milyon lira topladığınızı iddia etti. Bu iddia doğru mu?

Hiç öyle bir şey yok, saçma sapan bir şey, cevap vermeye bile değmez. Komik bir iddia. Kendileri de inanıyor mu bilmiyorum.

Bu toplantı oldu mu peki? Bir otelde yapıldığı söylendi, Mustafa Zengin de doğruladı.

Komik bir iddia. 128 milyar doları örtmek için bir iddia bu.

Kanalın kuruluşu sürecinde bir bina yapıldığı iddiası var. Bu nedir?

Hepsi bir iddia, komik buluyorum.

CHP'lilerden doğrulayan açıklamalar

Can Ataklı, kişisel Youtube kanalında 23 Haziran Çarşamba günü yayınladığı videoda, “CHP’den toplanan bir 40 milyon lira para var ve bu kayıp. Onun yerine başka önemli bir CHP’linin ‘tamam ben hallediyorum’ deyip onun önemli bir bölümünü yok etti. Gerisiyle de bir bina yaptıklarını falan söylediler” iddiasında bulunmuştu.

Sabah gazetesinin haberine göre, dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 belediyeden 300 bin dolar ve Sarıyer Belediyesi’nden 2 milyon dolar istediğini, parayı da Erdoğan Toprak’ın topladığını anlatmıştı. Erzen, “Param yoktu, oğlumun düğünündeki altınlarını kuruş kuruş hesap ederek, bir kâğıda yazarak Erdoğan Toprak'a bürosunda verdim ve para yetmedi. Üzerine 48 milyar verdim” dedi.

Dönemin Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin de bu iddiayı doğrulayarak, “Bir otelde toplantı yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan Toprak'a düşüncesini sorduğunda Toprak, '10 belediye 300 bin dolar verirse yeterli destek sağlanmış olur' yanıtını verdi. Böylece para toplamaya başladılar. ‘Kanalın başına da Uğur Dündar gelecek’ denildi” ifadelerini kullandı. Zengin, 2015 yılında konuyla ilgili A Haber’e konuşmuştu: “Toplantıda hatırladığım kadarıyla Genel Başkan Yardımcıları, Bihlun Hanım, Erdoğan Toprak, Gürsel Tekin, Umut Oran, Gökhan Günaydın ve belediye başkanları vardı. Böyle para aktarma olayları belediye bütçeleriyle olmaz, bunlar şahsi paralarıdır insanların. Benden istemediler, benim böyle şahsi bir param olmadığı için benden istemeleri durumunda ile ben veremeyecektim. Kahramanmaraş milletvekili Durdu Özbolat geldi makamıma, ‘Sarıyer’de bir televizyon için yer kiralamıştık, buranın bölme işlemleri var, bunları da siz yapın bari’ dedi. Ben de ‘Arkadaşlar bir baksınlar, nasıl bir işmiş’ dedim ve arkadaşları gönderdim. Arkadaşlar oradan bana telefon açtılar, ‘Başkanım burada 500 bin liralık iş var, bunu yapmamız mümkün değil’ dediler. Hemen orayı terk edin dedim. Ben bir yardım olarak yapacaktım, 30-40 bin liralık bir şey olsa eşten dosttan bularak yapabilirdik ama 500 bin lira olunca ne benim ne de dostlarımın yaptırabileceği bir şeydi. Makbuz toplanmadı, bu işlerde zaten makbuz toplanmaz, kanal kurulması için yardımdır bu.”