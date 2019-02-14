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Toplanan inek sütü miktarı aralıkta azaldı

TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2018’e ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerine göre, toplanan inek sütü miktarı, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 5,3 düşüş yaşadı.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:15
Toplanan inek sütü miktarı aralıkta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2018’e ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 5,3 düşüşle 768 bin 714 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 11,3 azalarak 140 bin 734 tona indi. Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 0,6 artışla 58 bin 43 tona yükseldi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 120,7 artarak 793 tona çıktı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı. Aralık 2018’de takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,3 azalış gösterdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:15
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. süt ve süt ürünleri üretimi
  3. inek sütü
  4. ticari süt işletmeleri
  5. inek peyniri
  6. peynir çeşitleri

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