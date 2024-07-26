Toplamaya başladılar... Toplamaya çıkan kişi öyle bir şey buldu ki, herkes şok oldu! Bakın neler çıktı
Afyonkarahisar’da arazisindeki taşları toplarken tarihi eser niteliği taşıyan 17 obje bulan şahıs bulduğu eserleri jandarmaya teslim etti.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezine bağlı Sarık köyündeki arazisinde taş toplayan Ü.Ö. isimli şahıs, 17 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ve figürleri buldu.
Ü.Ö., ardından yanına aldığı eserleri Salar Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderek ekiplere teslim etti. Jandarma ekipleri ise şahsın getirdiği eserleri incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü’ne teslim etti.
Kadın - Aile
Gece uyurken kasları geliştiriyor: Yumurtadan 25 kat fazla protein içeriyor! Raflarda kapış kapış gidiyor!
Kadın - Aile
Peygamber danesi olarak biliniyor: Kalsiyum kaynağı, peynirden bile önce tüketilen şifa! Tüketenler uzun yaşıyor