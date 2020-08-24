  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Toplaması zahmetli dikenli incirde hedef ihracat
Aktüel

Toplaması zahmetli dikenli incirde hedef ihracat

Mersin'de, çevresinin sert dikenlerle kaplı olması nedeniyle toplaması büyük emek isteyen dikenli incirin, üretim alanının artırılarak ihraç edilmesi hedefleniyor - Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı: - "Önümüzdeki yıllarda narenciye ürünleri gibi dikenli incirin de ihracatını hedefliyoruz. Bu üretimi yaygınlaştırırsak çiftçimizin de refah seviyesi artacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:11:46 -
Toplaması zahmetli dikenli incirde hedef ihracat

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de, çevresinin sert dikenlerle kaplı olması nedeniyle toplaması büyük emek isteyen dikenli incirin (Hint inciri), üretim alanının artırılarak ihraç edilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Halk arasında "Kaynana dili" olarak bilinen ve tadıyla yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti olan dikenli incirin hasadı Tarsus ilçesinde devam ediyor.

Büyük emekle toplanan ve tezgahlarda yerini alan meyveden çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesi için Tarsus Ziraat Odası tarafından projeler geliştiriliyor.

Hazırlanan çalışmayla ilçe genelinde üretim alanları artırılarak ürünün dış satımının yapılması hedefleniyor.

- "Narenciye ürünleri gibi ihracatını hedefliyoruz"

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, AA muhabirine, dikenli incirin çiftçilere önemli ekonomik katkı sağladığını söyledi.

Tarsus'ta 34 köyde üretim yapıldığını dile getiren Avcı, Akdeniz Bölgesi'nde dikenli incirin alıcısının çok olduğunu kaydetti.

Dikenli incirin üretiminin geniş alanlara yayılması için çalışma içerisinde olduklarını aktaran Avcı, şöyle devam etti:

"Dikenli incirden yaklaşık 250 ton verim elde etmekteyiz. Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğüyle Karayayla köyünde 50 dekarlık alana dikenli incir dikimi yaptık. Bunun dışında bize tahsis edilecek noktalara da dikim yapıp, bu üretimi artıracağız. Biz paydaşlarla bir araya gelerek bir yol haritası çıkardık. Önümüzdeki yıllarda narenciye ürünleri gibi ihracatını hedefliyoruz. Bu üretimi yaygınlaştırırsak çiftçimizin de refah seviyesi artacaktır."

Avcı, dikenli incirin yetiştirilmesi için belirledikleri yerleri tarıma açarak buraları gelir seviyesi düşük vatandaşlara vereceklerini kaydetti.

Dikenli incirin su istemediğini ve hemen her arazi koşulunda yetişebildiğini belirten Avcı, atıl arazilerin bu ürün sayesinde değerlendirileceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu
Siyaset

Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu

Hürriyet yazarı Tülay Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşurken çekilen gizli görüntüleri sosyal medyada gündem oldu...
Nihat Doğan'dan skandal sözler
Dünya

Nihat Doğan'dan skandal sözler

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li belediyelerin terör bağlantıları nedeniyle görevden alınmasından rahatsız ola..
Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti
Dünya

Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, California'da devam eden yangınlar için ‘büyük afet’ ilan etti.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı