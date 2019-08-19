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Toplam ciro yüzde 12,3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:09
Toplam ciro yüzde 12,3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran ayı Ciro Endeksleri verisin açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı.


Sanayi sektöründe ciro yüzde 13,9 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,5 azaldı.


İnşaat sektöründe ciro yüzde 26,8 azaldı


Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 6,1 azaldı.


Ticaret sektöründe ciro yüzde 15,1 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, bu dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.


Hizmet sektöründe ciro yüzde 22,4 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:09
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