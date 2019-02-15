Toplam ciro Aralık’ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Aralık dönemi ciro endeksleri açıklandı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı.







Sanayi sektöründe ciro yüzde 17 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı.







İnşaat sektöründe ciro yüzde 3 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.







Ticaret sektöründe ciro yüzde 8 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı.







Hizmet sektöründe ciro yüzde 15,1 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı.