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Spor Toplam 131 madalya kazandık! Balkan güreşine Türk damgası
Spor

Toplam 131 madalya kazandık! Balkan güreşine Türk damgası

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Toplam 131 madalya kazandık! Balkan güreşine Türk damgası

Türkiye, Hırvatistan'daki Balkan Güreş Şampiyonası'nda 20 yaş altında 47 madalya kazandı. 15 ve 17 yaş altı kategorilerinin ardından 20 yaş altında da üç stilde takım halinde şampiyon olan milliler toplam 131 madalya elde etti.

Hırvatistan’ın Koprivnica kentindeki Balkan Güreş Şampiyonası sona erdi. Türkiye Güreş Federasyonu altında ter döken milliler 15 ve 17 yaş altı kategorilerinin ardından 20 yaş altında da üç stilde takım halinde şampiyon oldu.

20 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, organizasyonda 15 altın, 13 gümüş ve 19 bronz olmak üzere 47 madalya aldı.

Ay-yıldızlılar, Balkan Şampiyonası'nda 15 yaş altında 45, 17 yaş altında ise 39 madalya kazanmıştı.

Türkiye, böylece üç yaş kategorisinde toplam 131 madalya elde etti.

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