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Topçu: Zaferin arkasında iman gücü var

Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümüne ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, konuşmasına “Ağustos ayı Türk Milleti’nin şanlı zaferlerinin ayıdır” diyerek başlayıp, Türk ordusunun zaferlerinde iman gücünün de önemi olduğuna dikkat çekti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:59
Topçu: Zaferin arkasında iman gücü var

 Hasan Türkmen  Ankara 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümünde Ankara Temsilci Yardımcımız Mustafa Şaşmaztürk’ün de yer aldığı basın mensupları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Konuşmasına “Ağustos ayı Türk Milleti’nin şanlı zaferlerinin ayıdır” diyerek başlayan Yalçın Topçu, “Yedi değil yetmiş yedi düvel bir araya gelse; FETÖ, PKK-PYD-YPG, DEAŞ’ları ve dolarlarını da yanlarına alsalar,  bizi yıkmayı başaramayacaklar. 15 Temmuz’da olduğu gibi, ‘ölümüne-ölümüne’ diyen Cumhurbaşkanımızın yanında yine saf tutarız. İçeriden ve dışarıdan kimler hangi tür fitnenin peşinde olursa olsun, istiklal ve istikbal mücadelesinde milletimiz kararlıdır. Çünkü mesele parti meselesi değildir. Mesele siyaset meselesi değildir, mesele tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlettir. Bu aziz millet için gerisi teferruattır. Biliyor ve inanıyoruz ki Allah bizimledir. Millet bizimledir. Ümmet bizimledir” şeklinde konuştu.

“Yarabbi Türk ordusunu muzaffer et”

Türk ordusunun zaferlerinde iman gücünün de önemi olduğuna dikkat çeken Topçu, şu ifadeleri kullandı: “Büyük taarruzun olacağı gün, ordumuz hücuma geçmeden önce, ‘Yarabbi Türk ordusunu muzaffer et. Türklüğün ve Müslümanlığın düşman ayakları altında esaret zincirinde kalmasına müsaade etme’ diyerek gayesini ortaya koymuştur.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:59
  1. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu
  2. Malazgirt Zaferi
  3. Ankara Temsilci Yardımcımız Mustafa Şaşmaztürk
  4. FETÖ
  5. PKK-PYD-YPG
  6. DEAŞ
  7. 15 Temmuz
  8. istiklal ve istikbal mücadelesi
  9. Türk ordusu
  10. iman gücü

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