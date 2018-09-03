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'Topal Demet' lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı

Beyoğlu’nda narkotimler tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, “Topal Demet” lakaplı engelli kadın torbacıyı yakalandı. Koçbaşıyla kapısını kırarak girilen evde kadın torbacı sürünerek gittiği tuvalete uyuşturucu madde imha ederken yakaladı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:05

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu’nda peşinde oldukları torbacı bir kadının uyuşturucu madde satışı yaptığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine tim, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan cezaevine girdikten sonra fiziksel engelli olması nedeniyle tedavi olması için “denetimli serbestlik” yasasıyla salıverilen “Topal Demet” lakaplı Zöhre T.’nin (46) Tarlabaşı’nda bir evde olduğunu belirledi.

SÜRÜNEREK TUVALETE GİTTİ

Fiziki ve teknik takiplerin ardından narkotimleri, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Çukur Mahallesi Tek Kuyulu Sokak üzerinde tespit edilen tek odalı eve operasyon düzenledi. Operasyonda kapısını koçbaşıyla kırarak eve giren polis, fiziksel engelli kadının akülü tekerlekli sandalyeden indikten sonra sürünerek tuvalete gittiğini fark etti.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:05
  1. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  2. uyuşturucu operasyonu

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