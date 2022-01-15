Tonlarca süt yola döküldü
Antalya'da süt toplama kamyonunun sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 ton süt yola döküldü.
Kaza, Yeniköy istikametinden Şişeler istikametine seyir halindeki Mehmet Ay'ın kullandığı 07 MAY 81 plakalı kamyonun, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve yol kenarında bulunan sulama kanalına devrilmesi sonucunda meydana geldi.
Kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada, kamyonun üzerindeki süt tankında bulunan 15 ton sütün 7 tonu döküldü.
Öte yandan, kamyonun devrildiği yerdeki bahçenin tel çitleri ile portakal ve zeytin ağaçlarının zarar gördüğü bildirildi.