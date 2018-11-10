Tonga'da 6.3 şiddetinde deprem

Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Tonga'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS, sarsıntının yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı.

USGS verilerine göre, depremin merkez üssü güneydoğudaki Pangai'ye 98 kilometre.

169 adadan oluşan Tonga, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.