Tomruk yüklü TIR dere yatağına devrildi! Sürücü 4 saat sonra kurtarıldı
Yerel

Tomruk yüklü TIR dere yatağına devrildi! Sürücü 4 saat sonra kurtarıldı

Yeniakit Publisher
DHA
Tomruk yüklü TIR dere yatağına devrildi! Sürücü 4 saat sonra kurtarıldı

Düzce’de orman yolunda kontrolden çıkan tomruk yüklü TIR’ın yaklaşık 50 metreden dere yatağına devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü, ekiplerin dört saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen kazada tomruk yüklü bir TIR dere yatağına devrildi. Kaza, gece saatlerinde Yığılca ilçesi Paşabükü orman yolunda meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait depodan yüklediği tomruklarla ilerleyen Tahir A. yönetimindeki TIR, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metreden dere yatağına devrildi. Sürücü Tahir A.’dan uzun süre haber alamayan iş arkadaşları ve yakınları, durumu işletme deposuna bildirdi. Orman yolu güzergâhında arama yapan görevliler, 4 saatin ardından TIR’ın dere yatağına devrildiğini fark etti. 

 

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Tahir A.’nın araçta sıkıştığını tespit etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Tahir A., bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Düzce Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tahir A.’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.

 

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

