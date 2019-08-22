TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı HDP'li başkanıtarafından PKK'nın merkezi haline getirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto eden terör yandaşlarına polis TOMA'larla müdahalede bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması, kentte protestoların fitilini ateşledi. HDP'liler tarafından yapılan sokak çağrılarından sonra başlayan eylemler nedeniyle polis ekipleri, güvenlik önlemlerini artırdı. Çevik kuvvet ekiplerine destek olması için eylemlerin yapıldığı meydanlara, TOMA'lar gönderildi. TOMA müdahale etti HDP'li milletvekilllerinin de destek verdiği eylemlerden birinde, bir protestocunun TOMA'ya doğru "Hadi sık, sık hadi" diye bağırdığı ve sonrasına TOMA'nın eylemciye su sıktığı kameralara yansıdı.

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