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TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

HDP'li başkanıtarafından PKK'nın merkezi haline getirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto eden terör yandaşlarına polis TOMA'larla müdahalede bulundu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:09

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması, kentte protestoların fitilini ateşledi.

HDP'liler tarafından yapılan sokak çağrılarından sonra başlayan eylemler nedeniyle polis ekipleri, güvenlik önlemlerini artırdı.

Çevik kuvvet ekiplerine destek olması için eylemlerin yapıldığı meydanlara, TOMA'lar gönderildi.

TOMA müdahale etti

HDP'li milletvekilllerinin de destek verdiği eylemlerden birinde, bir protestocunun TOMA'ya doğru "Hadi sık, sık hadi" diye bağırdığı ve sonrasına TOMA'nın eylemciye su sıktığı kameralara yansıdı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:09
  1. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. TOMA
  4. kayyum

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 29 dk önce
    Nasıl Rahatladın mı Şerefsiz?Beter Olun.
  • SeyfullahSeyfullah36 dk önce
    Sık dediğini söylüyosunuzda harfin “ı”Olduğundan emin misiniz
  • abdullahabdullah37 dk önce
    bu aziz ferasetli millete de KOYUN diyorlardı, millet her seçimde ricaları hiç kırmadı:))
  • TürkiyemTürkiyem39 dk önce
    Devletimize sonuna kadar destek olmalıyız bu hainler türkiyede asla söz sahibi olmamalı nokta

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