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Spor Tolunay Kafkas'tan İsmail Yüksek çıkışı! "Özür dilerim..."
Spor

Tolunay Kafkas'tan İsmail Yüksek çıkışı! "Özür dilerim..."

Yeniakit Publisher
2023-10-22 14:34:00 -
Tolunay Kafkas'tan İsmail Yüksek çıkışı! "Özür dilerim..."

Teknik Direktör Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'de parlayan İsmail Yüksek'i Ümit Milli Takım'a çağırmadığı için özür diledi.

Süper Lig'de son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran ve alınan olumsuz sonuçların ardından görevine son verilen teknik direktör Tolunay Kafkas, sessizliğini bozdu.

Kafkas, Ankaragücü'nden Ümit Milli Takım'a, İsmail Yüksek'ten Halil Dervişoğlu - Marcao olayına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da Simay Trafo'nun sunduğu Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Tolunay Kafkas, sözlerine şu şekilde başladı:

Ankaragücü süreci benim adıma çok olumlu geçti, çok iyi bir deneyim yaşadım. Ankaragücü çocukluk aşkımdı orada çalışmak benim için büyük onurdu. Başkanımız Faruk Koca'ya, yönetim kurulumuza ve taraftarımıza çok teşekkür ederim. Renaldo Cephas'ın transferinde başkanımızın danışmanı Emre Yıldız etkili oldu. Renaldo'nun bu ligde ses getireceğine inanıyorum. Renaldo adaptasyon sürecini atlarsa takımına ciddi bir bonservis ücreti kazandırabilir.

Ümit Milli Takım süreci hakkında konuşan Kafkas, şu sözleri sarf etti:
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A Milli Takımımızdaki oyuncu grubuna güveniyorum. Özellikle milli takımlarda alt yaş kategorilerinde yetkin hocalara ihtiyacımız var. Bizim dönemimizde alt yaş kategorilerinde birçok oyuncu A Milli Takım'a geçti. Bizim dönemimizde çok kısıtlı imkanlarla hocalarımız önemli işlere imza attı.

İsmail Yüksek'in direkt A Milli Takım'a gitmesiyle ilgili eleştirilere cevap veren Tolunay Kafkas, şunları dedi:

Ne yazık ki insanların fanatizm gözlerini kör etmiş, Türk futbolunda organize bir kötülük var. İsmail Yüksek konusunda eleştiriler var. Tümer Metin, Tolunay Kafkas, Dybala ve Kante bunların hiçbir tanesi ne genç ne de Ümit Milli Takım'da oynamış oyuncu değiller. Bu durum buradaki hocaların işlerini kötü yaptığı anlamına gelmez. Ülkemizde oyuncu gelişimi geç olabiliyor. Ben burada bunları söylerken; hata yapmışsam İsmail'den de Fenerbahçe Kulübü'nden özür dilerim. Bizim sürecimizde A Milli Takım'a geçişlerin iyi olduğunu söyleyebilirim. Kulüp taraftarlığı insanlarımızın gözünü kör etmiş, kendimizi anlatmalıyız, düşüncelerimizi söylemeliyiz.

Halil Dervişoğlu - Marcao olayından da söz eden Kafkas, şu ifadeleri kullandı:

İngiltere ile maç yapacaktık iptal oldu. Fenerbahçe'de o dönem teknik direktör olarak Erol Bulut vardı, zannetmiyorum onlar İstanbulspor'la maç almışlardı, sonrasında Galatasaray ile görüştük ve hazırlık maçı yaptık. Ben burada konuşurken milli takım konusunda biz diyorum. Halil'e sordum; fiziki temas olmadı ancak Marcao vurmaya kalktı dedi. Sonrasında maçı iptal ettik. Bana, "Bir daha o maçı oynar mısın?" diye sorsan "Hayır" cevabını veririm.

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