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Spor Tolunay Kafkas gözünü Süper Lig liderine dikti! Olay açıklamalar yaptı... Okan Buruk ne diyecek?
Spor

Tolunay Kafkas gözünü Süper Lig liderine dikti! Olay açıklamalar yaptı... Okan Buruk ne diyecek?

Yeniakit Publisher
2024-04-30 11:22:00 - 2024-04-30 11:53:20
Tolunay Kafkas gözünü Süper Lig liderine dikti! Olay açıklamalar yaptı... Okan Buruk ne diyecek?

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 4-1 kazanılan Antalyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Tolunay Kafkas, kalan 4 haftada 2 maç kazanarak ligde kalmak istediklerini söyledi.

Tolunay Kafkas, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Her maçın final havasında olduğunu dile getiren Kafkas, "Çok stresli ve gergin maçlar oynuyoruz. Her maç final havasında. Bu oyun, daha önceki oyunlarımıza göre istediğimiz gibi değildi ama sonuç önemli. Takımımın pres gücü oldukça yüksekti. Sakat oyuncularımız yeni döndü. Maçta pozisyon hataları da yaptık. Maçın içerisinde bir plan değişikliğine gidip topu rakibe bıraktık. Kazanmak bizim için çok önemliydi. Kalan 4 maçın 2'sini kazanarak ligde kalacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Tolunay Kafkas, ligde kalan maçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kayserispor iyi bir takım. Çok sevdiğim bir kardeşim de orada şuan. Kayseri deplasmanı, bizim için kolay olmayacak. Gaziantep de zor bir deplasman. Sonrasında Galatasaray ve Samsunspor maçları var. 42 puanın bizi kurtaracağını düşünüyorum. Son 4 haftaya girerken bir yükselişimiz var ve bu bizim avantajımız. Bunu artıya çevirirsek her maçı kazanabiliriz. Bu ligde 40 puanın altındakiler şu anda tehlikede. Küme düşme mücadelemiz son haftaya kalırsa, en kritik maçımız Samsunspor karşılaşması olacaktır."
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"GALATASARAY'I YENMELİYİZ"

Tolunay Kafkas ayrıca, "Bir deplasman galibiyetine ihtiyacımız var. Bu iki maçtan mutlaka bir tanesini kazanmalıyız, ya da Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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