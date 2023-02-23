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Gündem Tolgahan Sayışman: Halkımızın yanındayız
Gündem

Tolgahan Sayışman: Halkımızın yanındayız

Depremden etkilenen çocuklar için yardım çalışmalarına devam eden Tolgahan Sayışman, bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 10:21:00 - 2023-02-23 10:34:51
Tolgahan Sayışman: Halkımızın yanındayız

Türkiye'de büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem çevredeki 11 ili de etkiledi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı sarsan felakette 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrasında pek çok ünlü isim, depremzedelere yardım için harekete geçti. Bu isimler arasında yer alan Tolgahan Sayışman, bir dernek aracılığıyla depremden etkilenen çocuklar için çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tolgahan Sayışman, şunları yazdı:

"Her türlü yardım için minnettarım"

"Depremzedelerimize ulaştırmak için derneğimize yapmış olduğunuz her türlü yardım için minnettarız. Depremin ilk anından itibaren insani yardımlarımızın yanı sıra bu hafta sonu da Kahramanmaraş ve Hatay giden Ar-Ge ekibimizle beraber yaşananları takip etmeye devam ediyoruz. Gerçek anlamda ihtiyaç listemizi hazırlayıp, halkımızın yanında olmaya yola çıkacağız"

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

İnsan olmak yada olmamak işte bütün mesele bu.

bakmak duruma

toplum cok değişti allah yardımcımız olsun.
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