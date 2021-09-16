Tolga Karel’den Kılıçdaroğlu ve Akşener’i utandıracak sözler! "Buradaki Türkler dönmeyi düşünüyor"

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Yeni tip koronavirüs pandemisi sırasında vatandaşına yardım konusunda ön sırada gelen Türkiye, dünyaya örnek olacak uygulamalara imza attı. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kışkırtmalarıyla muhalif kesim, Türkiye'yi lekelemek için elinden geleni ardına koymadı. Her ülkenin vatandaşına yardım ettiğini ve pandemi sürecinde ekonomiyi Türkiye'den daha iyi yönettiğini ileri süren muhalifler, erken seçim çağrıları yaparak gündem belirlemeye çalıştı.

Ancak ABD'de yaşanan pahalılık, Türkiye'ye örnek gösterilen ülkelerin içinde bulunduğu vaziyeti gözler önüne seriyor. ABD'de yaşayanlar, enflasyon oranının yüzde 30'lara çıkmasından ve hayatın giderek pahalı hale gelmesinden şikayet etmeye başladı.

Bir süredir ABD'de yaşayan oyuncu Tolga Karel, ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tolga Karel, sosyal medya hesabında ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti. Karel şunları söyledi:

"Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da covid sonrasu yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum"