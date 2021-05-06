Tolga Ağar kimdir? Tolga Ağar nerelidir? Tolga Ağar kimin oğlu?

Tolga Ağar, 8 Aralık 1975'te Ankara'da doğdu. Eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu olan Tolga Ağar'ın annesinin adı Emel'dir. Tolga Ağar, İstanbul Şişli Terakki İlkokulu başladığı eğitim hayatına sırasıyla Ankara Yükseliş Ortaokulu ve İstanbul Semiha Şakir Bilge Kağan İstek Vakfı okulları ile devam etti. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, Boston Mount İda College`da burslu olarak Ekonomi ve İşletme bölümlerinde çift anadal lisans eğitimleri aldı.

Tolga Ağar, Hong Kong Türk İş Adamları Topluluğu Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası üyeliği ile Kurucu üyesi olduğu Elazığ Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyelikleri gibi görevler üstlendi.

İyi derecede İngilizce bilen Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, AK Parti Elazığ Milletvekili, Meclis Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve aynı zamanda AK Parti Genel Merkez Ege Bölge Koordinatörü olarak çeşitli görevlerde bulundu.