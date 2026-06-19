  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çocuk istismarından aranıyordu... Adnan'ın adamı enselendi! Barış Yarkadaş açıkladı: CHP’den operasyonlara karşı zevahiri kurtarma tepkisi! Bakan Gürlek üstüne basa basa söyledi “Dünyanın neresine giderlerse kaçamazlar” Gerilim tırmanıyor! ABD, İsrail'i böyle aşağıladı Abdulkadir Selvi: Türk milleti İmamoğlu’na niye oy versin? Daha iyi yolsuzluk yapsın diye mi? İddia Enver Aysever’den! Halk TV’nin yakında ‘arınarak’ Kılıçdaroğlu saflarına geçmesi an meselesi! Anket oyunları tekrar başladı, o isim saçmalığa dikkat çekti! Özel başındayken CHP’nin oyu 31.4’ken ayrıştıklarında oyları 39.1’e yükselmiş! Yapay zekâ savaşları olacak! Türkiye'nin hamlesi dijital egemenliğin anahtarı olacak Bulunduğu yer görüntülendi! İBB Kültür A.Ş. yöneticisi buraya kaçırılmış! Fransa, ABD'yi baskı yapmaya çağırdı Goyim Trump’tan medet umuyorlar!
Ekonomi Avrupa borsalarında çöküş
Ekonomi

Avrupa borsalarında çöküş

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Avrupa borsalarında çöküş

Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 gerileyerek 8.421,14 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 24.985,82 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 azalarak 10.363,27 puana düştü.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,24 değer kaybederek 635,61 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 gerileyerek 8.421,14 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 24.985,82 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 azalarak 10.363,27 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,31 artarak 52.848,93 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,05 artışla 1,146 seviyesinde bulunuyor.

 

Avrupa piyasaları, İsviçre'de yapılması planlanan ABD-İran görüşmelerinin iptal edilmesini olumsuz karşıladı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel'de düzenlenen zirvede, Çin ile artan ticari dengesizlikler ve stratejik bağımlılıklara karşı Birliğin ekonomik savunma araçlarını güçlendirmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varırken; AB Komisyonu'na şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmesini hızlandıracak ve riskleri azaltacak yeni bir "çeşitlendirme aracı" üzerinde çalışma talimatı verdi.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da mayıs ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,2 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Süper güç ekonomik krizin eşiğinde, halk perişan! ABD'de kiralardan sonra konut fiyatları da zirveye uçtu!
Süper güç ekonomik krizin eşiğinde, halk perişan! ABD'de kiralardan sonra konut fiyatları da zirveye uçtu!

Gündem

Süper güç ekonomik krizin eşiğinde, halk perişan! ABD'de kiralardan sonra konut fiyatları da zirveye uçtu!

Büyük şeytan ABD ekonomisi Orta Doğu'daki savaş tamtamları ve enflasyon kriziyle tepetaklak oldu! New York borsasında çip devleri fena çakıldı!
Büyük şeytan ABD ekonomisi Orta Doğu'daki savaş tamtamları ve enflasyon kriziyle tepetaklak oldu! New York borsasında çip devleri fena çakıldı!

Dünya

Büyük şeytan ABD ekonomisi Orta Doğu'daki savaş tamtamları ve enflasyon kriziyle tepetaklak oldu! New York borsasında çip devleri fena çakıldı!

İşsizlik başvurularında artış! ABD ekonomisi dibe vurdu
İşsizlik başvurularında artış! ABD ekonomisi dibe vurdu

Dünya

İşsizlik başvurularında artış! ABD ekonomisi dibe vurdu

Küresel çarklar şimdilik dönüyor! Savaş şokunu atlatan ekonomide o boğaz için korkutan uyarı!
Küresel çarklar şimdilik dönüyor! Savaş şokunu atlatan ekonomide o boğaz için korkutan uyarı!

Gündem

Küresel çarklar şimdilik dönüyor! Savaş şokunu atlatan ekonomide o boğaz için korkutan uyarı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23