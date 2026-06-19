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Siyaset Menderes Belediyesi’nde ağır iddialar: Rüşvet, imar ve ruhsat trafiği iddiaları gündemde
Siyaset

Menderes Belediyesi’nde ağır iddialar: Rüşvet, imar ve ruhsat trafiği iddiaları gündemde

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Menderes Belediyesi’nde ağır iddialar: Rüşvet, imar ve ruhsat trafiği iddiaları gündemde

Menderes Belediyesi'ne yönelik dikkat çeken iddialar gündeme bomba gibi düştü. İhbar hattına ulaşan bilgi ve yazışmalarda; imar, ruhsat ve rüşvet trafiğinin belirli isimler üzerinden yürütüldüğü öne sürülürken, farklı siyasi çevrelerden bazı isimlerin de söz konusu rant ağına dahil olduğu iddia edildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran suçlamalarla ilgili gözler şimdi adli makamların yürüteceği olası incelemelere çevrildi. Öte yandan Belediye Başkanı'na ait olduğu ileri sürülen mesajlaşmalar da ses getirdi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek adı etrafında dönen iddialar, ihbar hatlarına düşen şok yazışmalar ve ses getiren sızıntılarla yepyeni bir boyut kazandı.

AĞIR İDDİALAR VAR

İzmir’in Menderes ilçesi, idari ve mali iddialarla çalkalanmaya devam ediyor. NHaber İzmir’in ihbar hattına ulaşan bilgilerde, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve yakın çalışma ekibinin belediye içindeki imar, ruhsat ve rüşvet trafiğini nasıl yönettikleri, en ince ayrıntısına kadar yer aldı.

 

Skandalın boyutları sadece mevcut yönetimle sınırlı kalmayıp, eski dönem aktörlerini ve karşı parti meclis üyelerini de içine alacak kadar geniş bir rant ağı iddiasını barındırıyor.

RÜŞVET VE İRTİKAP ÇARKI İDDİASI: “MİLYONLAR HAVADA UÇUŞUYOR”

Sızdırılan metinlerde yer alan iddialar, belediye içindeki mali mekanizmaların yasal usullerin dışına çıkarak organize edildiğini öne sürüyor.

 

Kamuoyunda geniş yankı bulan iddiaların satırbaşları şöyle:

  • Aracılar Devrede: İddiaya göre Başkan İlkay Çiçek, usulsüz işlerle doğrudan muhatap olmayıp tüm bu trafiği Mesut Taşdemir ve Rüzgar Sönmez üzerinden yürütüyor ve pay alıyor.
  • Milyonluk Paylaşım İddiası: Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’in inşaatçılardan topladığı rüşvetleri yarı yarıya eksik beyan ederek başkana sunduğu, Çiçek’in ise bu durumdan haberdar olmasına rağmen ses çıkaramadığı ileri sürülüyor.
  • “Herkes Bulaştı” İddiası: Sistemdeki usulsüzlüklerin o kadar derine indiği iddia ediliyor ki, kimsenin kimseyi şikayet edemeyeceği bir karşılıklı bağımlılık ortamı kurulduğu savunuluyor.

 

Sızıntılardaki en çarpıcı iddialardan biri de farklı partilerin meclis üyelerinin bu çarkın içine dahil edildiği yönündeki iddialar oldu. Metinde adı geçen isimlerin yerel imar ve ruhsat işlerinde ciddi menfaatler sağladığı iddia ediliyor.

CHP’Lİ KURALI’NIN ‘RANT SAĞLADIĞI’ İDDİASI

CHP’li Meclis Üyesi Seyhan Müşerref Kuralı’nın otellerden ruhsat karşılığı menfaat temin ettiği ve bu duruma göz yumulmasını talep ettiği savunuluyor. Rant alanına dahil olduğu iddia edilen bir diğer isim ise Ferdi Hepyılmaz olarak öne çıkıyor. Ayrıca Önder Gönlü, Serdar Terzi gibi isimlerin de bu organize yapının parçası olduğu iddia ediliyor. Öte yandan eski Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun da işin parçası olduğu ileri sürülüyor.

 

“BELEDİYE BAŞKANI ÇARESİZ KALDI”

Menderes koridorlarını hareketlendiren son iddia ise Başkan İlkay Çiçek’in belediye içinde bazı isimlere karşı çaresiz kaldığı yönünde. Eski ilçe başkanı Hakan Karakurt, Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ve Cumaovası A.Ş. Genel Müdürü Emrah Tuna’nın elinde Başkan Çiçek’e ait ciddi açıklar olduğu, bu sebeple bu isimlerin kadrolarına ve faaliyetlerine hiçbir şekilde müdahale edilemediği ileri sürülüyor.

İddiaların adli makamlarca araştırılması beklenirken, iddialarda yer alan isimlerden henüz açıklama yapılmaması dikkat çekiyor.

 

 

 

 

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