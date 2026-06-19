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Gündem Yeni parti için ilk sinyal İzmir’den geldi! CHP’den istifa eden Cemil Tugay: Yeni parti kurulursa katılırım!
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Yeni parti için ilk sinyal İzmir’den geldi! CHP’den istifa eden Cemil Tugay: Yeni parti kurulursa katılırım!

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Yeni parti için ilk sinyal İzmir’den geldi! CHP’den istifa eden Cemil Tugay: Yeni parti kurulursa katılırım!

Özgür Özel’in bir grup milletvekili ile CHP’den ayrılıp yeni parti kuracağı iddiaları sürerken dün CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Özel’in yeni parti kurması halinde bu partiye katılacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın dün uzun bir açıklamayla CHP'den istifa ettiğini açıklaması en çok konuşulan gündemler arasında yer aldı. Tugay, Özgür Özel'in parti kurması halinde yeni partiye katılacağını söyledi.  Tugay, açıklamasında Özel ile yakın olduklarını ve Özel'in alacağı kararın kendisi açısından kıymetli olduğunu söyleyerek "kurulduğu takdirde" yeni partiye katılacağını söyledi.  Tugay dünkü istifa açıklamasında Özgür Özel'e yönelik ifadeler kullanmamasını da "metni kısa tutmak amacıyla bazı detayların gözden kaçması" olarak gerekçelendirdi.

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