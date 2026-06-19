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Sağlık Omega-3 umudu sarsıldı: Hafızada beklenen etki görülmedi
Sağlık

Omega-3 umudu sarsıldı: Hafızada beklenen etki görülmedi

Yeniakit Publisher
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Omega-3 umudu sarsıldı: Hafızada beklenen etki görülmedi

Omega-3 takviyelerinin Alzheimer ve bunama riskine karşı etkisine yönelik yapılan yeni bir klinik araştırma, balık yağı ya da yosun yağı kapsüllerinin hafıza ve bilişsel performans üzerinde belirgin bir fayda sağlamadığını gösterdi. Çalışmada, bu takviyelerin beyin hücresi kaybını önlemede de anlamlı bir etkisinin bulunmadığı belirtildi.

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada "omega-3 takviyesinin" zihinsel sağlık üzerindeki etkinliği araştırıldı. Elde edilen sonuca göre omega-3’ün takviye kapsülleriyle alınmasının bilişsel performans ve beyin hücresi kaybı üzerinde anlamlı bir iyileşme sağlamadığını ortaya koydu.

Araştırmanın baş yazarı, Güney Kaliforniya Üniversitesi Keck Tıp Fakültesi Nöroloji Profesörü Dr. Hussein Yassine, “Omega-3 takviyeleri tek başına etkili bir çözüm değil. Takviye alan grubun beyninde yüksek omega-3 seviyeleri görmemize rağmen bilişsel işlevlerde herhangi bir iyileşme saptamadık” dedi.

Yassine’e göre beyin sağlığını korumada asıl fark yaratan unsur, omega-3’ü tek başına takviye olarak almak değil; düzenli egzersiz yapmak, stresi azaltmak, kaliteli uyumak ve bitki ağırlıklı sağlıklı bir beslenme düzeni sürdürmek. Omega-3’ün de bu yaşam tarzının bir parçası olarak doğal besinlerden alınması gerekiyor.

“Akdeniz’de yüksek omega-3 seviyeleri güçlü bilişsel performansla ilişkilendiriliyor” diyen Yassine, bunun yalnızca omega-3 takviyelerinden kaynaklanmadığını vurguladı.

Yassine, “Akdeniz’de yaşayan insanlar takviye kullanmıyor, yağlı balık tüketiyor, fiziksel olarak aktif kalıyor, sosyal ilişkilerini sürdürüyor ve daha düşük stresle yaşıyorlar. Omega-3 bu sağlıklı yaşam tablosunun içinde fayda sağlıyor” ifadelerini kullandı.

 

OMEGA-3 NEDEN ÖNEMLİ?

Omega-3 yağ asitleri insan sağlığı için hayati öneme sahip. Kan basıncının düzenlenmesine, iyi kolesterol seviyelerinin yükseltilmesine ve hücre sağlığının korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca kanser, bunama ve Alzheimer riskinin azaltılmasıyla ilişkilendiriliyor.

Beyin sağlığı açısından da kritik rol oynayan omega-3’ler, somon, sardalya, uskumru ve ringa gibi yağlı balıkların yanı sıra ceviz, chia tohumu ve keten tohumu gibi besinlerde bulunuyor. İnsan vücudu omega-3 üretemediği için bu yağ asitlerinin beslenme yoluyla alınması gerekiyor.

Balık yağı ve yosun yağı takviyeleri EPA ve DHA adlı omega-3 yağ asitlerini içerirken, keten tohumu, chia ve kenevir bazlı ürünler ALA adı verilen başka bir omega-3 türü sağlıyor.

Uzmanlara göre burada kritik fark, omega-3’ün takviye kapsülleriyle alınması ile doğal besinlerden alınması arasında ortaya çıkıyor. Örneğin ceviz yalnızca omega-3 sağlamıyor; aynı zamanda magnezyum, bakır, manganez ve B6 vitamini gibi birçok besin öğesini de içeriyor. Benzer şekilde somon balığı da omega-3’ün yanında protein, vitamin ve mineral desteği sunuyor.

 

İKİ YIL SÜREN KLİNİK ÇALIŞMA

Bilimsel araştırmalarda en güvenilir yöntemlerden biri olarak kabul edilen çift kör, plasebo kontrollü çalışma, The Lancet’in eBioMedicine dergisinde yayımlandı.

Araştırmaya, bunama tanısı bulunmayan 55-80 yaş arasındaki 365 kişi katıldı. Katılımcıların tamamında omega-3 seviyeleri düşüktü ve obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ya da hareketsiz yaşam gibi bunama riskini artıran en az bir faktör bulunuyordu.

Katılımcıların yaklaşık yarısında Alzheimer riskini artıran APOE4 geninin en az bir kopyası vardı.

Tedavi grubuna 24 ay boyunca günlük 2.000 miligram DHA içeren yüksek doz omega-3 yosun takviyesi verilirken, kontrol grubuna plasebo uygulandı. Her iki grup da ayrıca B vitamini kompleksi kullandı.

Araştırma süresince katılımcılara düzenli olarak MR görüntüleme, kan testleri ve bilişsel performans değerlendirmeleri yapıldı.

Sonuçlar, takviye alan grupta kandaki ve beyin omurilik sıvısındaki omega-3 seviyelerinin belirgin şekilde yükseldiğini gösterdi. Ancak buna rağmen ne bilişsel performansta ne de hafızayla ilişkili hipokampus bölgesinin hacminde anlamlı bir iyileşme görüldü.

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