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Gündem Yılmaz Özdil'den Sözcü'ye çıkacak Kılıçdaroğlu'na çağrı: 755 milyon kimlere verilmiş, açıkla!
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Yılmaz Özdil'den Sözcü'ye çıkacak Kılıçdaroğlu'na çağrı: 755 milyon kimlere verilmiş, açıkla!

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Yılmaz Özdil'den Sözcü'ye çıkacak Kılıçdaroğlu'na çağrı: 755 milyon kimlere verilmiş, açıkla!

Yılmaz Özdil, bu akşam Sözcü TV’de yayın konuğu olacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Özel yönetiminin 755 milyon lira verdiği isimleri tek tek açıklaması çağrısını yaptı.

Youtube kanalında konuya değinen Sözcü eski Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, “Bakın daha dün CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen açıkladı. CHP yönetimi 2024, 2025 ve 2026’nın ilk dört ayında bazı televizyon kanallarına, bazı gazetelere ve trol hesaplara 755 milyon lira ödediği ortaya çıktı. Parti kasasından. Sırf Özgür Özel’i parlatmak için namuslu insanlara küfür ettiler bu paralar karşılığında. Benim hakkımda karalama kampanyası, boykot kampanyası yürütenler Özgür Özel yönetiminden parayı alan kiralık gazeteciler. Zihinlerdeki bulanıklık biraz daha berraklaşsın, Özgür Özel’in Burhanettin Bulut marifetiyle medyayı nasıl kiraladığını isim isim anlatacağım. Ama önce Kılıçdaroğlu bu akşam Sözcü Televizyonu’na çıkıyor. CHP’nin kasasından medyaya 755 milyon lira para aktarıldığını tespit etti Kılıçdaroğlu yönetimi. Kılıçdaroğlu eğer bir kez olsun bu memleketin hayrına bir iş yapmak istiyorsa bu 755 milyon liranın hangi gazetecilere hangi televizyonlara, hangi internet sitelerine, hangi trol ağlarına ödendiğini, kimler tarafından ödendiğini isim isim açıklamalı bu akşam” mesajını verdi.

“ÖZEL ADINA TETİKÇİLİK YAPANLAR KASAYI TAKİP EDEREK KILIÇDAROĞLU’NUN TARAFINA GEÇECEKLER”

Yılmaz Özdil, “Bu aparat gazetecilerin para karşılığında yalanlar söyleyerek CHP seçmenini manüple ettiğini söylediğimde, ‘kasa daima kazanır’ diye bir laf vardır. Özgür Özel’in elinde olan CHP kasası şu anda yeniden Kılıçdaroğlu’nun eline geçti. Özgür Özel adına tetikçilik yapan kiralık kalemler şimdi yeniden kasayı takip ederek Kılıçdaroğlu’nun tarafına geçecekler” şeklinde konuştu.

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