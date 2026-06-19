Tescilli ahlaksızlık Hürriyet ve Posta’da! Bir yanda Gümüşel hocaya iftira bir yanda 'Lolita'
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Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında Ali Karahasanoğlu, dindar insanları hedef alan sinsi algı operasyonlarını ve medyadaki ahlaksız çifte standartları tek tek deşifre etti. Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya yönelik asılsız iftiralarla saldıran karanlık odakların, kendi gazete sayfalarında, küçük yaştaki çocukları hedef alan iğrenç terimleri nasıl fütursuzca kullandığı canlı yayında ifşa edildi.
Müslümanlara ve mukaddesata karşı tetikçilik yapan fondaş medyanın, kendi bünyesindeki rezillikleri gizlemek için başvurduğu sinsi taktikler ve ikiyüzlü manşetler büyük tepki topladı.
Bir Yanda Gümüşel Hocaya İftira Bir Yanda "Lolita" Güzellemesi
Posta gazetesinin birinci sayfasına kadar taşıdığı sinsi "Lolita" ifadesine çok sert tepki gösteren Ali Karahasanoğlu, toplumun manevi değerlerini hedef alan kirli zihniyetin maskesini indirdi.
Yaşı ilerlemiş bir şarkıcının bikinili fotoğrafı üzerinden üretilen bu ahlaksız dilin, medyanın çocuklara yönelik çarpık ve gayriahlaki bakış açısını perdesiz bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya yönelik iddialar karşısında masumiyet karinesini ayaklar altına alarak "Serbest kaldı, sanki kahraman" manşetleri atan Hürriyet ve Posta’nın, tescilli ahlaksızlıklarını görmezden gelerek dindar insanlara leke sürmeye çalıştığı vurgulandı. Ahmet Hakan'ın genel yayın yönetmeni olduğu Hürriyet'in bu yalana ve sahtekarlığa ortak olması, medyadaki çürümenin boyutunu bir kez daha kanıtladı.
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