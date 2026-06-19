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Afete karşı gönüllü ordusu: Munzur’un gençleri sahaya indi

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AA Giriş Tarihi:

Afete karşı gönüllü ordusu: Munzur’un gençleri sahaya indi

Tunceli’de AFAD gönüllülerine yönelik düzenlenen farkındalık ve uygulamalı eğitimlerle, afet ve acil durumlara karşı hazırlık bilinci artırılıyor.

#1
Foto - Afete karşı gönüllü ordusu: Munzur’un gençleri sahaya indi

Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde il merkezi ile ilçelerde afet ve acil durumlara yönelik çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

#2
Foto - Afete karşı gönüllü ordusu: Munzur’un gençleri sahaya indi

Bu kapsamda kentteki AFAD gönüllülerinin de gelişimine katkı sunulması amacıyla belirli aralıklarla eğitim programları düzenleniyor. AFAD ekipleri, son olarak Munzur Üniversitesinde eğitim gören 200 öğrenciyle afet farkındalık ve uygulama etkinliği gerçekleştirdi.

#3
Foto - Afete karşı gönüllü ordusu: Munzur’un gençleri sahaya indi

Araç toplanma, sevk ve intikal süreçleri gibi tatbikatlara katılan gönüllüler, daha sonra belirlenen toplanma noktasında bir araya gelerek afet anındaki hareket planını deneyimledi.

#4
Foto - Afete karşı gönüllü ordusu: Munzur’un gençleri sahaya indi

Araçlarla Ovacık'a da giden gönüllüler, arazide ekip çalışması ve gönüllülük kültürünün geliştirilmesine yönelik uygulamalar yaptı. Ayrıca öğrenciler etkinlik sayesinde bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini de tanıma fırsatı buldu. Etkinlik, değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.

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