Rusya'dan flaş karar: Türkiye talebine dayanamadılar

Rus hava yolu şirketi Aeroflot, yaz döneminde artan talebi karşılamak amacıyla Türkiye hatlarında kapasite artışına gidiyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Moskova’dan Bodrum, Dalaman ve Antalya’ya düzenlenen tarifeli uçuşlara ek seferler eklenecek. Ayrıca Rusya’nın altı farklı kentinden Antalya’ya yapılan uçuşlar da genişletilecek.

Buna göre, Moskova-Bodrum hattında 3 Temmuz-27 Eylül tarihleri arasında cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada üç ek sefer gerçekleştirilecek.

Moskova-Dalaman hattında ise 6 Temmuz-10 Eylül döneminde pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere haftada üç ilave uçuş yapılacak.

Moskova-Antalya hattında da 26 Haziran-11 Ekim tarihleri arasında her gün iki ek sefer düzenlenecek.

Aeroflot, Antalya uçuşlarını Rusya'nın çeşitli şehirlerinden de artıracak. Buna göre:

Çelyabinsk’ten 27 Haziran-10 Ekim arasında haftada üç ek sefer gerçekleştirilecek.

Perm’den 27 Haziran-10 Ekim döneminde cumartesi günleri haftada bir ek uçuş yapılacak.

Kazan’dan 26 Haziran-9 Ekim tarihleri arasında salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki sefer eklenecek.

Yekaterinburg’dan 28 Haziran-11 Ekim arasında haftada üç ek uçuş düzenlenecek.

Samara’dan 28 Haziran-11 Ekim döneminde haftada iki ilave sefer gerçekleştirilecek.

Mineralnıye Vodı’dan ise 26 Haziran-9 Ekim tarihleri arasında haftada üç ek uçuş yapılacak.

Aeroflot daha önce de Moskova-Bodrum ve Moskova-Dalaman hatlarında yaz sezonu boyunca uçuş sıklığını artıracağını duyurmuştu.

Kaynak: Turizm Güncel