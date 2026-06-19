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Gündem Vatandaşı uyarırken vekil tuzağa düştü İYİ Partili Kocamaz’a dolandırıcı şoku
Gündem

Vatandaşı uyarırken vekil tuzağa düştü İYİ Partili Kocamaz’a dolandırıcı şoku

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Vatandaşı uyarırken vekil tuzağa düştü İYİ Partili Kocamaz’a dolandırıcı şoku

İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Kocamaz’ın 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin doları kaptırdığı öğrenildi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, telefonda kendisini Mersin Terörle Mücadele (TEM) Müdürü olarak tanıtan şüpheli ve arkadaşı tarafından dolandırıldı.

Dolandırıcıların Kocamaz'a "FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda kimliğinin çıktığını söylediği" belirtildi.

Mersin'de "FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda Kocamaz'a ait kimliğin çıktığını" söyleyen kişi, şüphelilerin yakalanması için plan yaptıklarını belirterek, Kocamaz'dan para ve değerli eşyasını kendilerine teslim etmesini istedi.

HESABA 2 MİLYON 375 BİN TL GÖNDERDİ

Bunun üzerine 16 Haziran'da istenen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira para gönderen Kocamaz, yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyası ile 68 bin dolar ve 1900 avroyu Başkent Üniversitesi girişinde elden verdi.

Durumdan şüphelenen Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi, İstanbul'da taksi içerisinde altın ve paralarla yakalandı.

Kocamaz, emniyetteki ifadesinde yaşananları şu şekilde anlattı:

"14 Haziran'da beni, kendini Mersin TEM müdürü olarak tanıtan şahıs aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler.

Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek, altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler. Konutkent'teki evimden çıkarak altınları ve parayı çanta içerisine koymak suretiyle Başkent Üniversitesi önünde çantayı 1 şahsa teslim ettim."

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