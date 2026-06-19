Trump’tan kuyruğu dik tutma telaşı: Eşekten düşen Nasreddin Hoca da ‘Ben zaten inecektim’ demiş!

Trump, Truth Social platformundan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatla ilgili açıklamalarda bulundu. Anlaşmayı ‘İran’ın zaferi’ olarak değerlendiren ve kendisini eleştirenlere tepki gösteren ABD Başkanı, "Biz çaresizlikten masaya oturmadık, İran oturdu. İşleri bitti" değerlendirmesini yaptı.

Trump, mutabakat gereği kararlaştırılan 60 günü tamamlayacaklarını belirterek, İran'a "tek bir kuruş bile verilmeyeceğini" aktardı.

BU İNSANLAR NE KADAR APTAL

Art arda yaptığı paylaşımlarda Trump, "Savaş, İran'ı zayıflattı. Artık ne bir hava kuvveti ne donanması ne uçaksavar teçhizatı ne radarı ne de kayda değer başka bir şeyi var" yorumunu yaptı.

İran'ın 4 ay öncesine kıyasla daha iyi olduğunu söyleyenlere yüklenen Trump, "Böyle bir şeyi söyleyip, yanlarına kar kalmasını hayal edebiliyor musunuz? İnsanlar ne kadar aptal olabiliyor?" ifadelerini kullandı.

Türk kamuoyu Trump’ın kuyruğu dik tutma telaşını, “Eşekten düşen Nasreddin Hoca da ‘Ben zaten inecektim’ demiş!” ifadeleriyle değerlendirdi.