Yaz sıcaklarına ŞOK darbe! Flaş indirimle 12000 BTU duvar tipi klima geliyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirlerinden ŞOK, 20 - 23 Haziran 2026 tarihlerinde geçerli olacak yeni hafta sonu aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Ev ekonomisine destek veren cazip indirimlerin yer aldığı yeni broşürde, özellikle kavurucu yaz sıcaklarında evini ve ofisini serinletmek isteyenler için dev bir fırsat öne çıkıyor.
Sınırlı sayıda stokla market raflarında ve cepte ŞOK uygulamasında yer alacak indirimli ürünler, hafta sonu itibarıyla tüketicilerin beğenisine sunulacak.
Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 599 TL
LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL
Altınyıldız Erkek Comfort Fit Polo Yaka T-Shirt 499 TL
ALK 1260 12000 BTU Duvar Tipi Klima 24.999 TL