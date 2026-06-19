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Ekonomi Yaz sıcaklarına ŞOK darbe! Flaş indirimle 12000 BTU duvar tipi klima geliyor!
Ekonomi

Yaz sıcaklarına ŞOK darbe! Flaş indirimle 12000 BTU duvar tipi klima geliyor!

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Yaz sıcaklarına ŞOK darbe! Flaş indirimle 12000 BTU duvar tipi klima geliyor!

Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirlerinden ŞOK, 20 - 23 Haziran 2026 tarihlerinde geçerli olacak yeni hafta sonu aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Ev ekonomisine destek veren cazip indirimlerin yer aldığı yeni broşürde, özellikle kavurucu yaz sıcaklarında evini ve ofisini serinletmek isteyenler için dev bir fırsat öne çıkıyor.

Sınırlı sayıda stokla market raflarında ve cepte ŞOK uygulamasında yer alacak indirimli ürünler, hafta sonu itibarıyla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

 

Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 599 TL

 

  • Altın Rimli Cam Kase Seti 349 TL 

  • Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 219 TL 

  • Figürlü Seramik Kupa 299 TL 

  • Best You Mottolu Seramik Kupa 269 TL 

  • Fiyonk Figürlü Seramik Kupa 269 TL 

  • Gold Kulplu Seramik Kupa 199 TL 

  • Çekmeceli Düzenleyici Organizer 749 TL 

  • Kırmızı Metal Süzgeç 129 TL 

  • Fırın Tepsisi Çeşitleri 199 TL 

  • 12'li Muffin Kabı 249 TL 

  • Kek Kalıbı Çeşitleri 299 TL 

  • Desenli Cam Kesme ve Sunum Tahtası 149 TL 

  • 3'lü Kesim Panosu Seti 149 TL 

  • Gold Metal Sunum Tepsisi Çeşitleri 50 TL 

  • 10'lu Kavanoz Kapağı 39,95 TL

 

LG 75UT91006LA 4K Ultra HD 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart LED TV 53.999 TL

 

  • LG 55QNED86A6A 4K Ultra HD 55' 140 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart QNED Evo MiniLED TV 48.999 TL

  • SAMSUNG Odyssey G4 25' Full HD IPS LED Monitör 6.699 TL

  • JBL Clip5 Bluetooth Hoparlör IP67 Siyah/Mavi 2.999 TL

  • LG 65QNED86T6A 4K Ultra HD 65' 165 Ekran Uydu Alıcılı webOS Smart QNED TV 59.999 TL

  • LG 75QNED86T6A 4K Ultra HD 75' 190 Ekran webOS Smart QNED TV 74.999 TL

 

Altınyıldız Erkek Comfort Fit Polo Yaka T-Shirt 499 TL

 

  • Altınyıldız Erkek Slim Fit Polo Yaka Tişört 499 TL 

  • Altınyıldız Erkek Cüzdan 399 TL 

  • Altınyıldız Erkek Kemer 249 TL 

  • Erkek Şortlu Takım 449 TL 

  • Slazenger Erkek Kargo Cepli Şort 449 TL 

  • Slazenger Erkek Polo Yaka Modal Tişört 449 TL 

  • Slazenger Erkek Şort 399 TL 

  • Slazenger Erkek Terlik 349 TL 

  • Erkek Ham Bez Tek Alt 349 TL 

  • Erkek Ham Bez Şort 279 TL 

  • Erkek Ham Bez Kargo Cepli Şort 279 TL 

  • Erkek Çift Bant Terlik 249 TL 

  • Erkek Yüksek Taban Terlik 149 TL 

  • Erkek Havlu Bel Boxer 100 TL 

  • Erkek Boxer 100 TL

 

ALK 1260 12000 BTU Duvar Tipi Klima 24.999 TL

 

  • Altus AL 445 NIX Bulaşık Makinesi 16.999 TL

  • AL 362 NE Çift Kapılı No Frost Buzdolabı 23.499 TL

  • Altus AL CM 81050 Çamaşır Makinesi 17.499 TL

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