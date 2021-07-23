Tokyo Olimpiyatları ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl dünya çapında birçok etkinlik ertelenmişti. Tokyo’da düzenlenen olimpiyatlar da ertelenen etkinlikler arasındaydı. Olimpiyatları merak bekleyen izleyiciler, olimpiyatların ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Tokyo olimpiyat ne zaman?

Yaz Olimpiyatları her dört senede bir, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenmektedir. 2013 yılında Türkiye, İspanya ve Japonya’nın ev sahibi olmaya aday olduğu seçimde sonuç Japonya’nın lehine olmuştu. Ancak 2020 yılında yapılması planlanan Yaz Olimpiyatı koronanavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Konuyla ilgili Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Japonya hükümet temsilcileri internet sitesi üzerinden olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesini kararlaştırdığını duyurdu.

Tokyo olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı Trt Spor ve Trt Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.