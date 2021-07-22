Tokyo Olimpiyatları ne zaman? Tokyo Olimpiyat Oyunları futbol maçları ne zaman?
Tokyo 2020 maç programı | Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları futbol müsabakaları ile başladı. Sporseverler, futbol maçlarının ne zaman hangi kanalda yayımlandığını araştırıyor. Tokyo 2020 maç sonuçları
Koronavirüs pandemisi sebebiyle 2020'de yapılmayan 32. Yaz Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz Cuma günü Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayacak. Oyunların resmi açılış töreni yapılmadan önce organizasyon futbol müsabakalarıyla başladı.
Tokyo Olimpiyatları ne zaman? Tokyo Olimpiyat Oyunları futbol maçları ne zaman?
Futbol takımları 22 Temmuz'da ilk maçlarını oynadı, gruplarda ikinci karşılaşmalar 25 Temmuz'da oynanacak.
A Grubu:
Meksika-Fransa: 4-1
Japonya-Güney Afrika: 1-0
B Grubu:
Yeni Zelenda-Güney Kore: 1-0
Honduras-Romanya: 0-1
C Grubu:
Mısır-İspanya: 0-0
Arjantin-Avustralya: 0-2
D Grubu:
Fildişi Sahili-Suudi Arabistan: 2-1
Brezilya-Almanya: 4-2
Türkiye'den 108 sporcu katılacak
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek.
Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla başarı kovalayacak.
Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.