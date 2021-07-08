Tokyo olimpiyatları ne zaman başlayacak? Tokyo olimpiyatları seyircili mi olacak?

2020 Tokyo olimpiyatları seyirci mi olacak seyircisiz mi? sorusu merak ediliyordu. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, artan Covid-19 vakaları nedeniyle ülkede 22 Ağustos tarihine kadar OHAL ilan etti. Böylece 2020 başından beri Tokyo ve çevresinde dördüncü kez olağanüstü hal uygulaması yürürlüğe girmiş olacak. Japonya'nın ev sahipliği yapacağı Tokyo 2020 oyunlarının, virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz düzenleneceği bildirildi.

Hükümete bağlı Covid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, vakaların yükseliş seyrini koruması halinde Tokyo Oyunları esnasında sağlık altyapısının zorlanabileceğini söylemişti. Uygulama çerçevesinde restoran ve barların alkol satışı yasaklanacak ve bu işletmelerin 20.00'a kadar açık kalmalarına izin verilecek.

Tokyo olimpiyatları ne zaman yapılacak?

2020 tokyo olimpiyatları ne zaman yapılacak? Tokyo Valisi Koike Yuriko da başkentteki vaka seyrini "oldukça ciddi" şeklinde niteledi ve turnuvanın güvenli bir şekilde düzenlenebilmesine yönelik çabaları hızlandıracaklarını belirtmişti. Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

2020 Tokyo olimpiyatlarına katılacak Türk sporcuları

1. Kaan Kigen Özbilen - Atletizm (Maraton)

2. Polat Kemboi Arıkan - Atletizm (Maraton)

3.Mert Girmalegesse - Atletizm (Maraton)

4. Yasemin Can - Atletizm (5 bin metre ve 10 bin metre)

5. Eda Tuğsuz - Atletizm (Cirit atma)

6.Ramil Guliyev - Atletizm (200 metre)

7. Meryem Bekmez - Atletizm (Yürüyüş)

8. Ecem Güzel (Yelken - Laser Radial)

9. Alican Kaynar - Yelken (Finn)

10. Berkay Ömer Öğretir - Yüzme (100 metre kurbağalama)

11. Özkan Baltacı - Atletizm (Çekiç atma)

12 - Özgür Varlık (Atıcılık)

12 - Özgür Varlık (Atıcılık)

13 - Beril Böcekler (Yüzme)

13 - Beril Böcekler (Yüzme)

14 - Necati Er - Atletizm (Üç adım atlama)

14 - Necati Er - Atletizm (Üç adım atlama)

15 - Viktoria Zeynep Güneş - Yüzme (200 metre karışık)

15 - Viktoria Zeynep Güneş - Yüzme (200 metre karışık)

16 - Emre Sakçı - Yüzme (100 metre kurbağalama)

16 - Emre Sakçı - Yüzme (100 metre kurbağalama)

17 - Deniz Çınar - Yelken (470 sınıfı)

17 - Deniz Çınar - Yelken (470 sınıfı)

18- Ateş Çınar - Yelken (470 sınıfı)

18- Ateş Çınar - Yelken (470 sınıfı)

19 - Salih Korkmaz - Atletizm (Yürüyüş)

19 - Salih Korkmaz - Atletizm (Yürüyüş)

20- Yasmani Copello Atletizm - (400 metre engelli)

20- Yasmani Copello Atletizm - (400 metre engelli)

21- İsmail Keleş (Atıcılık)

21- İsmail Keleş (Atıcılık)

22- Yusuf Dikeç (Atıcılık)

22- Yusuf Dikeç (Atıcılık)

23- Cenk İldem (Güreş)

23- Cenk İldem (Güreş)

24- Rıza Kayaalp (Güreş)

24- Rıza Kayaalp (Güreş)

25- Süleyman Atlı (Güreş)

25- Süleyman Atlı (Güreş)

26- Taha Akgül (Güreş)

26- Taha Akgül (Güreş)

27- Dilara Uralp (Sörf)

27- Dilara Uralp (Sörf)

28- Nazlı Savranbaşı (Artistik Cimnastik)

28- Nazlı Savranbaşı (Artistik Cimnastik)

29 - Ferhat Arıcan (Artistik Cimnastik)

29 - Ferhat Arıcan (Artistik Cimnastik)

30 - İbrahim Çolak (Artistik Cimnastik)

30 - İbrahim Çolak (Artistik Cimnastik)

31 - Ahmet Önder (Artistik Cimnastik)

31 - Ahmet Önder (Artistik Cimnastik)

32 - Hatice Kübra İlgün (Tekvando)

32 - Hatice Kübra İlgün (Tekvando)

33 - Rukiye Yıldırım (Tekvando)

33 - Rukiye Yıldırım (Tekvando)

34 - Nur Tatar - (Tekvando)

34 - Nur Tatar - (Tekvando)

35- Nafia Kuş (Tekvando)

35- Nafia Kuş (Tekvando)

36-37 Bisiklet

36-37 Bisiklet

2020 Tokyo Olimpiyatları`nda yarışacak 2 sporcu federasyon tarafından belirlenecektir.

38-49 A Milli Kadın Voleybol Takımı

38-49 A Milli Kadın Voleybol Takımı

50. Merve Tuncel (Yüzme)

50. Merve Tuncel (Yüzme)

51. Eşref Apak - (Çekiç atma)

51. Eşref Apak - (Çekiç atma)

52. Yavuz Ağralı - (Atletizm)

52. Yavuz Ağralı - (Atletizm)

53. Ömer Akgün - (Atıcı)

53. Ömer Akgün - (Atıcı)

54. Batuhan Çiftçi - (Boks)

54. Batuhan Çiftçi - (Boks)

55. Serap Özçelik Arapoğlu - (Karate)

55. Serap Özçelik Arapoğlu - (Karate)

56. Meltem Hocoağlu Akyol - (Karate)

56. Meltem Hocoağlu Akyol - (Karate)

57. Merve Çoban - (Karate)

57. Merve Çoban - (Karate)

58.Ali Sofuoğlu (Karate)

58.Ali Sofuoğlu (Karate)

59. Uğur Aktaş (Karate)

59. Uğur Aktaş (Karate)

60- Deniz Ertan (Yüzme)

60- Deniz Ertan (Yüzme)

61-62. Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan (Yelken)

61-62. Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan (Yelken)

63- Osman Göçen (Güreş)

63- Osman Göçen (Güreş)

64- Süleyman Karadeniz (Güreş)

64- Süleyman Karadeniz (Güreş)

65- Evin Demirhan (Güreş)

65- Evin Demirhan (Güreş)

66- Kerem Kamal (Güreş)

66- Kerem Kamal (Güreş)

67- Ayşe Tekdal (Yürüyüş)

67- Ayşe Tekdal (Yürüyüş)

68- İrem Karamete (Eskrim)

68- İrem Karamete (Eskrim)

69- Onat Kazaklı (Kürek)

69- Onat Kazaklı (Kürek)

70. Adem Asil (Cimnastik)

70. Adem Asil (Cimnastik)

71. Ümitcan Güreş (Yüzme)

71. Ümitcan Güreş (Yüzme)

72. Yasemin Adar (Güreş)

72. Yasemin Adar (Güreş)

73. Hakan Reçber (Tekvando)

73. Hakan Reçber (Tekvando)

74-77. Beril Böcekler, Gizem Güvenç, Deniz Ertan ve Merve Tuncel

4x200 metre serbest kadın milli takım

78- Berke Saka (Yüzme)

78- Berke Saka (Yüzme)

79- Onur Cavit Biriz (Yelken)

79- Onur Cavit Biriz (Yelken)

80- Meryem Erdoğan (Atletizm)

80- Meryem Erdoğan (Atletizm)

81- Meltem Hocaoğlu Akyol (Karate)

81- Meltem Hocaoğlu Akyol (Karate)

82- Muhammed Furkan Özbek (Halter)

82- Muhammed Furkan Özbek (Halter)

83- Neslihan Yiğit (Badminton)

83- Neslihan Yiğit (Badminton)

84- Mete Gazoz (Okçuluk)

84- Mete Gazoz (Okçuluk)

85- Yasemin Ecem Anagöz (Okçuluk)

85- Yasemin Ecem Anagöz (Okçuluk)

86- Buse Naz Çakıroğlu (Boks)

86- Buse Naz Çakıroğlu (Boks)

87- Esra Yıldız (Boks)

87- Esra Yıldız (Boks)

88- Busenaz Sürmeneli (Boks)

88- Busenaz Sürmeneli (Boks)

89 - Ferdi Hardal (Halter)

89 - Ferdi Hardal (Halter)

90 - Nuray Levent (Halter)

90 - Nuray Levent (Halter)

91 - İlke Özyüksel (Pentatlon)

91 - İlke Özyüksel (Pentatlon)

92 - Emel Dereli (Gülle atma)

92 - Emel Dereli (Gülle atma)

93- Yiğit Aslan (Yüzme)

93- Yiğit Aslan (Yüzme)

94- Bayram Malkan (Boks)

94- Bayram Malkan (Boks)

95 - Gülkader Şentürk (Judo)

95 - Gülkader Şentürk (Judo)

96 - Defne Taçyıldız (Yüzme)

96 - Defne Taçyıldız (Yüzme)