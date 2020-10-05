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Aktüel TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyası 21 Ekim'de başlayacak
Aktüel

TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyası 21 Ekim'de başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz" - "21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 22:31:38 -
TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyası 21 Ekim'de başlayacak

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Kurum, Twitter hesabından, yeni indirim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun."

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