TOKİ’den rekabetçi ihale

TOKİ’den İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde konut üretecek firmanın belirlenmesi süreciyle ilgili basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

5’inci maddeye dikkat

Açıklamada her ihalenin yürürlükteki yasalar ve ikincil mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ‘Temel İlkeler’ başlıklı 5’inci maddesine atıfta bulunuldu. İhalelerde ‘saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması’ ilkelerinin gözetildiği ifade edildi.

Kanun açık ve net

Açıklamada idarelerin mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde kullanılacak usullerin kanunla düzenlendiği aktarıldı. Kanun uyarınca TOKİ tarafından gerçekleştirilen ihalelerin büyük bölümünün açık olduğuna işaret edildi. Belirtilen şartların ve gerekçelerin oluşması durumunda da ‘pazarlık usulü’nün kullanıldığı dile getirildi. İzmir depreminde birçok yapının yıkıldığı ve ağır derecede hasar gördüğü hatırlatılan açıklamada ağır hasarlı binaların tahliye edildiği hatırlatıldı. Açıklamada afet bölgesinde hayatın süratli şekilde normale dönmesi, hızlı bir şekilde barınma ihtiyaçlarının kalıcı olarak sağlanmasının temini ve vatandaşların mağduriyetlerinin acil giderilmesi zaruretinin doğduğu vurgulandı. İhalenin ise pazarlık usulüyle gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü duyuruldu.

Temel ilkelere uyuldu

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Kamu İhale Kanunu’nda pazarlık usulüyle ihalesi yapılacak işlerde 3 firmadan teklif alınması öngörülmüştü. Ancak rekabeti en üst seviyeye çıkarmak için söz konusu ihaleye iştigal alanlarında uzmanlaşmış, deneyim sahibi, projenin belirlenen niteliklerde ve zamanında tamamlanabilmesini teminen 7 firma davet edilmiştir. Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı, 37’nci ve 38’inci maddeleri çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda geçerli teklifler tespit edilmiş; aşırı düşük sorgulaması neticesinde en düşük fiyat sunan istekliye iş verilmiş; rekabet koşulları en üst düzeyde sağlanmıştır. Dolayısıyla gerek katılan firma sayısı gerekse oluşan fiyat açısından ihale; saydamlık, rekabet, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması gibi temel ilkelere uygun olarak neticelendirilmiştir.”

Yalan haberlere itibar edilmemeli

Açıklamada basında yer alan haberin gerçeği yansıtmadığının altı çizildi. Kamuoyunun yanlış bilgilere dayalı, maksatlı haberlere itibar etmemesi istendi. Ayrıca ihalenin ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde her türlü şeffaflık ve rekabet ortamında gerçekleştirildiği, her aşamasının EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden yürütüldüğü anımsatıldı.