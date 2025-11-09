TOKİ’den ev almak caiz mi tartışması yeniden alevlendi! Fatih Kalender Hoca'dan dikkat çeken açıklama

Sosyal medyada TOKİ'den ev almak caiz mi? tartışmaları devam ederken, Fatih Kalender Hoca'dan da açıklama geldi. Fatih Hoca, TOKİ'den ev almanın caiz olmadığını söylerken şu ifadelere yer verdi.

"Bu sözleşme bu haliyle üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan imzalanması caiz değildir. Hı. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Peki neden caiz değildir? Bunu açıklayalım. Bu 11 sayfalık bir sözleşme. Bu elimdeki 3. sayfası. 3. sayfasında buradaki ifadeye dikkat edelim. Diyor ki: 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak idarece tespit edilen ve bankaya bildirilen dönemsel güncelleme oranı üzerinden arttırılacak. Hı. Şimdi ben bunu daha önceki yıllarda da bizim Fıkıh Kurulu ile yaptığımız toplantılarda dillendirdiğimiz, konuştuğumuz meselelerden bir tanesi. Bunu ben şöyle anlıyorum. Arkadaşlar da konuşurken memur maaş artış oranı dikkate alınarak idarece tespit edilecek. He, ayrıyeten bir tespit daha yapılıyor. Yani idare bu konuda işte satıcı konumunda olan

Toki bir fiyat artışı yapacak. Elbette bu fiyat artışını yaparken de memur zam oranını dikkate alacak. H. Ama memur zam oranının aynısını mı yansıtacak? Daha düşüğünü mü yansıtacak, daha fazlasını mı yansıtacak? Bu sözleşmede bununla alakalı açık bir ifade yok. Net yok. Yöneticiler ne karar verirse diyor. Bununla acaba dedik biz mi yanlış anlıyoruz?

Ulaşabildiğimiz üst düzeyde Toki'de vazife yapan, el an fiili olarak vazife yapan kişilerle görüştüğümüzde bize dediler ki hocam siz doğru anlıyorsunuz. Evet burada böyle bir problem var. Ancak bu 10 yıl öncesine kadar buradaki ifade direktmen memura gelecek zam oranınca artış yapılacak idi. Ama günümüzde işte siyasi iktidar bu vatandaşa bir hizmet olsun, vatandaş bu konuda rahatlasın diye memur zammının aynısının değil daha düşüğünün yansıtılması. Yani zam %30 ise siz %20'yi geçmeyeceksiniz. Eğer %20 ise %10'u geçmeyeceksiniz. Böyle bir uygulamaya bize cebredildiğinden dolayı vatandaşa hizmet olsun diye. O dönem itibariyle avukatların bu konuda idareyi tamamıyla Toki yönetimine bırakabilmesi için böyle bir kayıt atılmış. Evet, gerçekten baktığımız zaman Toki'nin fiyat politikası an itibariyle böyledir.

Yani memur zammını hiçbir zaman yansıtmamış. 20 yıldan beri baktığımız zaman hep düşünü yansıtmıştır. Ama bu an itibariyle yöneticilerin bu konudaki inisiyatifi ve bu konudaki iyimserliğinden kaynaklı olabiliyor. Sözleşme ise buna müsait. Bu artış fazla olabilir. Evet, mümkün müdür? Allah muhafaza buyursun. Yarın öbür gün kötü zihniyetli birtakım kişiler bu sisteme gelecek olursa bu elimizdeki sözleşmeye göre memur zammı %20 olduğu halde %40 artış yapabilirler ve bu herkesi bağlar. Evet. %10 olduğu halde %60 artış yapabilirler. Bu herkesi bağlayacaktır."