TOKİ'den dolandırıcılara karşı uyarı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İlk Evim Arsa ve İlk İşyerim Projesi kapsamında dolandırıcılık bilgisine ulaşıldığını paylaştı. Vatandaşların TOKİ adına aranıyormuş gibi dolandırılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, bu kişilere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

"İdaremiz tarafından yürütülen İlk Evim Arsa ve İlk İşyerim projeleri ile ilgili İdaremizin ismi kullanılarak sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu bilgisi alınmıştır." denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Öncelikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından çalışmaları devam eden İlk Evim Arsa ve İlk İşyerim projeleri kapsamında başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası’nın yetkili Şubeleri aracılığı ile yapılmakta olup başka bir banka şubesi ve/veya şahıs, kooperatif veya dernek vasıtasıyla işlem yapılmamaktadır.



Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak çeşitli sebeplerle ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi, bu durumlarda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.



Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir.