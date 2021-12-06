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Ekonomi TOKİ Yozgat Sorgun kura sonuçları Sorgun TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Yozgat Sorgun kura sonuçları Sorgun TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Yozgat Sorgun kura sonuçları ! Yozgat Sorgun TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Yozgat Sorgun TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Sorgun TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Yozgat Sorgun TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Yozgat Sorgun kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:01:00 - 2021-12-06 11:06:26
TOKİ Yozgat Sorgun kura sonuçları Sorgun TOKİ kura sonuçları isim listesi

Sorgun TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Yozgat Sorgun TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Yozgat Sorgun kura sonucu sorgulama...

TOKİ Sorgun kura çekiliş sonuçları

Zeynep Çam

Cengizhan sipahi

Seda Bulut

Beyza Lale

Tugay Güneş

Naim Erbaş

Hatice Karaman

Osman Nuri Utku

Selman Kılınç

Aysel Taşimen

Oğuz Ölgen

Mustafa Bilir

Mehmet Ali yormuş

Samiha Akdemir

Abdullah Yıldırım

Hatice Konukçu

Ramazan Şimşek

Hamza Yetim

Sadi Aslan

Fatma Konukçu

Kürşat Elbay

Ahmet Telci

Gihan Koçulu

Hüsamettin Esengin

Nizar Atasoy

Hacı Hanım Özlük

Ayçe Tabakçı

Kamil Başar

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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