TOKİ Yozgat Sorgun kura sonuçları Sorgun TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Yozgat Sorgun kura sonuçları ! Yozgat Sorgun TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Yozgat Sorgun TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Sorgun TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Yozgat Sorgun TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Yozgat Sorgun kura sonucu sorgulama…
Sorgun TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Yozgat Sorgun TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Yozgat Sorgun kura sonucu sorgulama...
TOKİ Sorgun kura çekiliş sonuçları
Zeynep Çam
Cengizhan sipahi
Seda Bulut
Beyza Lale
Tugay Güneş
Naim Erbaş
Hatice Karaman
Osman Nuri Utku
Selman Kılınç
Aysel Taşimen
Oğuz Ölgen
Mustafa Bilir
Mehmet Ali yormuş
Samiha Akdemir
Abdullah Yıldırım
Hatice Konukçu
Ramazan Şimşek
Hamza Yetim
Sadi Aslan
Fatma Konukçu
Kürşat Elbay
Ahmet Telci
Gihan Koçulu
Hüsamettin Esengin
Nizar Atasoy
Hacı Hanım Özlük
Ayçe Tabakçı
Kamil Başar
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın