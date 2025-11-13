TOKİ yanlış başvuru yaptınız! nasıl düzeltilir? İşte cevabı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, 24 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, konut fiyatlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi amacıyla 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Projeye başvurular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Projeyle birlikte toplam 500 bin konut inşa edilecek. Bu evlerin 200 bini 80 metrekarelik 2+1 tipinde, 150 bini 65 metrekarelik 2+1 tipinde, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 tipinde olacak.

e-Devlet üzerinden TOKİ başvurusu yapan başvuru bedeli ödenmesinde yanlışlık yapılırsa başvuru iptal olur mu?

“500 Bin Sosyal Konut Projesinde” e-Devlet aracılığı ile yapılan başvurularda, Başvuru bedeli ödemesi öncesi yanlışlık yapılması halinde, başvuru bedeli banka tarafından verilen sürede ödenmediği için (3 iş günü sonrası) başvuru otomatik olarak iptal edilecek olup sonrasında yeni başvuru yapılabilecektir. Başvuru bedelinin yatırılması halinde; Bankadan başvuru bedelini geri iade alıp yeni başvuru yapılabilecektir.

Başvuru iptali ve yeniden başvuru adımları

Yanlış başvuru yapan vatandaşlar şu adımları izleyerek işlemlerini düzeltebilir:

e-Devlet’e giriş yapın.

“TOKİ Başvuru Sorgulama” sayfasını açın.

Mevcut başvurunuzu iptal edin.

İptal işleminden sonra doğru bilgilerle yeniden başvuru oluşturun.

İptal tamamlandıktan sonra aynı T.C. kimlik numarasıyla doğru bilgilere göre yeniden başvuru yapılabiliyor.

TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak

Hisseli tapusu olanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?

Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.

Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.