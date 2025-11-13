  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

23 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Köstebek, kızıl saçlı kadın savcı

Borsa, Ekrem’in suç işlediğini satın almış! 142 ayrı suçtan cezalandırılmasına tepki yok ama…

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Deprem Sındırgı’yı ard arda vuruyor

Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu! Onlar Peygamberimize komşu oldular

Balıkesir'de korkutan deprem

13 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

ABD’de geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi: Hükümet yeniden açılıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

C130 kazasında kritik gelişme: Kara kutu Türkiye'ye geldi, teknik sorunlar inceleniyor
Gündem TOKİ yanlış başvuru yaptınız! nasıl düzeltilir? İşte cevabı
Gündem

TOKİ yanlış başvuru yaptınız! nasıl düzeltilir? İşte cevabı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
TOKİ yanlış başvuru yaptınız! nasıl düzeltilir? İşte cevabı

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. TOKİ’nin sosyal konut projesine yoğun ilgi sürerken, birçok vatandaş başvuru sırasında yaptığı hataları nasıl düzelteceğini araştırıyor. Yapılan hatalı başvurular, e-Devlet üzerinden veya banka şubeleri aracılığıyla düzeltilebiliyor. Peki TOKİ yanlış başvuru nasıl düzeltilir? e Devlet üzerinden TOKİ başvurusu yapan başvuru bedeli ödenmesinde yanlışlık yapılırsa başvuru iptal olur mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, 24 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, konut fiyatlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi amacıyla 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Projeye başvurular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Projeyle birlikte toplam 500 bin konut inşa edilecek. Bu evlerin 200 bini 80 metrekarelik 2+1 tipinde, 150 bini 65 metrekarelik 2+1 tipinde, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 tipinde olacak.

e-Devlet üzerinden TOKİ başvurusu yapan başvuru bedeli ödenmesinde yanlışlık yapılırsa başvuru iptal olur mu?

“500 Bin Sosyal Konut Projesinde” e-Devlet aracılığı ile yapılan başvurularda, Başvuru bedeli ödemesi öncesi yanlışlık yapılması halinde, başvuru bedeli banka tarafından verilen sürede ödenmediği için (3 iş günü sonrası) başvuru otomatik olarak iptal edilecek olup sonrasında yeni başvuru yapılabilecektir. Başvuru bedelinin yatırılması halinde; Bankadan başvuru bedelini geri iade alıp yeni başvuru yapılabilecektir.

Başvuru iptali ve yeniden başvuru adımları

Yanlış başvuru yapan vatandaşlar şu adımları izleyerek işlemlerini düzeltebilir:

 

e-Devlet’e giriş yapın.

“TOKİ Başvuru Sorgulama” sayfasını açın.

Mevcut başvurunuzu iptal edin.

İptal işleminden sonra doğru bilgilerle yeniden başvuru oluşturun.

İptal tamamlandıktan sonra aynı T.C. kimlik numarasıyla doğru bilgilere göre yeniden başvuru yapılabiliyor.

TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak

Hisseli tapusu olanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?

Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.

Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkullerin hisselerinin toplam değeri 24 Ekim 2025 tarihi itibariyle 1 Milyon TL’yi (Belediye rayiç değeri) geçmemesi gerekmektedir. Hak sahipleri sözleşme aşamasında ilgili Belediyesinden alınacak rayiç bedel tutarını gösterir belgeyi ibraz edecektir.

Bakan Murat Kurum paylaştı! İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı
Bakan Murat Kurum paylaştı! İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı

Gündem

Bakan Murat Kurum paylaştı! İşte TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrı

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

TOKİ’den ev almak caiz mi tartışması yeniden alevlendi! Fatih Kalender Hoca'dan dikkat çeken açıklama
TOKİ’den ev almak caiz mi tartışması yeniden alevlendi! Fatih Kalender Hoca'dan dikkat çeken açıklama

Konut Projeleri

TOKİ’den ev almak caiz mi tartışması yeniden alevlendi! Fatih Kalender Hoca'dan dikkat çeken açıklama

Bankalarda 'TOKİ 500 bin sosyal konut' yoğunluğu
Bankalarda 'TOKİ 500 bin sosyal konut' yoğunluğu

Gündem

Bankalarda 'TOKİ 500 bin sosyal konut' yoğunluğu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!
Dünya

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Filistinlilere ait evleri, tarım arazilerini, zeytinlikleri ve içerisindeki hayvanlarla birlikte çiftlikleri yağmalamaya devam eden İşgalci ..
Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu
Gündem

Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzer..
Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!
Dünya

Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!

Türkiye’nin Suriye ve Gazze’deki etkinliğini kaleme alan Yahudi Prof. Kobi Michael, İsrael Hayom gazetesindeki köşesinde çarpıcı ifadeler ku..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23