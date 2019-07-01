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TOKİ Tuzla kura sonuçları canlı izle | TOKİ 2019 Tuzla Aydınlı çekilişi sonuçları sorgula

1 Temmuz TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı izle TOKİ Tuzla Pazartesi sabahı en çok araştırılan konuların başında Tuzla TOKİ kura çekimi canlı izle araması yer alıyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta önce Kayaşehir sonra Silivri'deki kura çekimi yapılmış ve ev sahibi olacak talihliler belli olmuştu. Bugün ise Anadolu Yakası'nın güzide ilçelerinden Tuzla'daki 2+1 ve 3+1 olmak üzere 2 ev tipinde toplam 500 konut için kura çekimi sonuçları belli oluyor. Saat 10:00'da başlayan kura çekimi Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde heyecan dorukta, TOKİ 2019 İstanbul Tuzla Aydınlı kura çekimi canlı izle!

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:19
TOKİ Tuzla kura sonuçları canlı izle | TOKİ 2019 Tuzla Aydınlı çekilişi sonuçları sorgula

1 Temmuz TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı izle TOKİ Tuzla Pazartesi sabahı en çok araştırılan konuların başında Tuzla TOKİ kura çekimi canlı izle araması yer alıyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta önce Kayaşehir sonra Silivri'deki kura çekimi yapılmış ve ev sahibi olacak talihliler belli olmuştu. Bugün ise Anadolu Yakası'nın güzide ilçelerinden Tuzla'daki 2+1 ve 3+1 olmak üzere 2 ev tipinde toplam 500 konut için kura çekimi sonuçları belli oluyor. Saat 10:00'da başlayan kura çekimi Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde heyecan dorukta, TOKİ 2019 İstanbul Tuzla Aydınlı kura çekimi canlı izle!

Kayaşehir'de ev sahibi olma hayalini gerçekleştiren vatandaşların sevinçlerinin ardından Tuzla'daki 500 TOKİ konutları için de heyecan sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen toplu konut projelerine her geçen gün yenileri ekleniyor. TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. İstanbul'daki konutların bazılarının sahipleri belli oldu, bugün de TOKİ Tuzla konutlarının sahipleri canlı yayında geçekleşecek kura çekilişi ile belli olacak. Engelli, Emekli, Şehit Ailesi ve diğer olmak üzere toplam 500 konut için bugün 1 Temmuz Pazartesi günü 2+1 ve 3+1 konut tiplerinde çekilişler yapılmaya devam ediyor. TOKİ Tuzla Aydınlı 2019 projesinde 250 adet 2 oda 1 salon daire , 250 adet 3 oda 1 salon daire toplam 500 adet daire bulunuyor. Vatandaşlar canlı yayın ile TOKİ 2019 Tuzla kura çekilişini izleyebiliyor. İşte TOKİ kura çekilişi canlı izleme linki...

TOKİ TUZLA AYDINLI KURA ÇEKİLİŞİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ kuraları nasıl çekiliyor?

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

2. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tuzla: 1 Temmuz

Başakşehir Ayazma: 2 Temmuz

Başakşehir Hoşdere: 2 Temmuz

TOKİ konutları yapılmaya devam edecek mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul'da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.
Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:19
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