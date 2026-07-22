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Dünya Venezuela’da hantavirüs 3 can aldı
Dünya

Venezuela’da hantavirüs 3 can aldı

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Venezuela’da hantavirüs 3 can aldı

Venezuela Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesinde hantavirüs tespit edilen 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Venezuela Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin doğusundaki Anzoategui eyaletinde 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğinin doğrulandığı bildirildi. Bakanlık, ülkenin batısındaki Barinas eyaletinde görev yapan 2 sağlık çalışanının da henüz belirlenemeyen nedenlerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Barinas'taki ölümler ile Anzoategui'de doğrulanan hantavirüs vakaları arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı, iki olayın birbirinden bağımsız olduğu kaydedildi.

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