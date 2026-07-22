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Dünya BAE’den deniz ablukası tehdidine kınama
Dünya

BAE’den deniz ablukası tehdidine kınama

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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BAE’den deniz ablukası tehdidine kınama

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik açıklamalarını ve deniz ablukası tehdidini kınadı. Abu Dabi yönetimi, Riyad’ın güvenlik ve istikrarını korumak için alacağı tüm tedbirleri desteklediğini duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik söylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Husilerin deniz seyrüseferini hedef alan tehditlerinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.
Açıklamada, uluslararası topluma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarının uygulanmasını sağlama çağrısı yapıldı.

Bu kapsamda, özellikle Yemen'e ilişkin 2216 sayılı karar ile Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisi ve haklarına dair 2722 sayılı BMGK kararının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Uluslararası su yollarında seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukuk ve 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) tarafından güvence altına alınmış evrensel bir hak olduğu vurgulanan açıklamada, BAE'nin Suudi Arabistan ile tam bir dayanışma içinde olduğu, ülkenin güvenlik ve istikrarını korumaya yönelik tüm tedbirlerini kararlılıkla desteklediği ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin sözcüsü Yahya Seri, 20 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.

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Yorumlar

....

kınama yapıyorsa tırt demektir...
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