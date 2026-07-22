Büyük skandal! İstanbul’un göbeğinde siyonistlere VIP sağlık hizmeti!

Gazze'de soykırım bütün vahşetiyle sürerken, Türkiye’de vicdanları yaralayan skandallara bir yenisi eklendi. Resmi makamların İsrail ile ticareti kestiği ve uçuşları engellediği bir dönemde, üçüncü ülkeler vasıtasıyla Türkiye’ye getirilen siyonistlere VIP sağlık hizmeti sunulduğu ortaya çıktı.

Söz konusu hizmetin, "Dentakay" isimli diş kliniği bünyesinde yürütüldüğü tespit edildi. İbranice reklam filmleri yayınlayan, kliniğinde İbranice müzikler çalan ve İsrailli müşterilere özel içerikler üreten bu işletme, bünyesinde çalıştırdığı Iris Raz isimli personeli üzerinden bu bağlantıları canlı tutuyor. Şahsın erkek kardeşinin İsrail ordusunda aktif görev aldığı ve kendisinin de sosyal medya mecralarında soykırımı açıkça destekleyen paylaşımlar yaptığı görüldü.

Gazze’de hastaneler vurulurken, sağlık altyapısı imha edilirken ve sağlık çalışanları katledilirken, İstanbul’un ortasında siyonist zihniyete konfor sağlanması büyük bir rezalettir!

Yetkilileri derhal göreve çağırıyoruz...

Bahçelievler, Bağcılar, Şişli ve Antalya şubeleri bulunan söz konusu işletmenin acilen denetlenmesi elzemdir.

Siyonist unsurlarla iltisaklı çalışanlar ve bu organizasyona zemin hazırlayan işletme hakkında hukuki süreç başlatılmalıdır.