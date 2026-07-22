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Gündem ABD'den İran'a 11. gece saldırısı! CENTCOM: Hedef Hürmüz'deki askeri kapasite
Gündem

ABD'den İran'a 11. gece saldırısı! CENTCOM: Hedef Hürmüz'deki askeri kapasite

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD'den İran'a 11. gece saldırısı! CENTCOM: Hedef Hürmüz'deki askeri kapasite

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik operasyonların 11. gecesinde yeni saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, operasyonların İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden geçen ticari gemilere yönelik tehdit oluşturma kapasitesini zayıflatmayı hedeflediği belirtildi. İran basını ise Tebriz çevresinde patlamalar yaşandığını, Tahran'ın kuzeydoğusunda hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik askeri operasyonların 11. gecesinde yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik tehdit oluşturma kapasitesini daha da azaltmayı amaçladığı ifade edildi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyonların bölgedeki deniz güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu savunularak, İran'ın askeri altyapısına yönelik hedeflerin vurulduğu bildirildi.

"Hürmüz'deki tehdit kapasitesi hedef alınıyor"

ABD ordusunun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bu saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler için tehdit oluşturma yeteneğini daha da zayıflatmayı amaçlıyor."

Küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı, son dönemde İran ile ABD arasındaki gerilimin en önemli odak noktalarından biri haline gelmiş durumda.

İran basını patlamaları duyurdu

İran merkezli Fars Haber Ajansı ise ülkenin kuzeybatısındaki Tebriz kenti yakınlarında birkaç patlama meydana geldiğini bildirdi. Haberde, patlamaların ardından güvenlik güçlerinin bölgede inceleme başlattığı aktarıldı.

Öte yandan başkent Tahran'ın kuzeydoğusunda hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İranlı yetkililerden saldırıların boyutu ve olası hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgede gerilim tırmanıyor

Karşılıklı askeri hamlelerle tırmanan ABD-İran geriliminde, Hürmüz Boğazı çevresi kritik önemini koruyor. Uzmanlar, bölgedeki çatışmaların enerji piyasaları ve uluslararası deniz ticareti üzerinde yeni etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

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ABD, İran'daki "askeri hedeflere" saldırı düzenledi! Hürmüz Boğazı civarları vuruldu

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