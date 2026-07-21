  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meclis'te "Terörsüz Türkiye" için yasa trafiği! Kurtulmuş’tan ikinci ziyaret DEM Parti’ye Siyonist belasını arıyor! Kudüs'ü gasp planı devreye sokuldu Özgür Özel ile birlikte yeni partiye geçecekler! İşte CHP'den ayrılacak milletvekillerinin tam listesi ÖSYM duyurdu! 2026 YKS cevap anahtarı ve aday cevapları erişime açıldı Bakanlık, YKS tercih kılavuzunu yayımladı! Rehberlik edecek öneriler sunuluyor Türkiye icat çıkaranların ülkesi! Bakan Kacır: Bilgi, teknoloji, inovasyon... Her alanda büyük yol katettik Teröristbaşı Öcalan'dan yeni çağrı Siyonist İsrail Vance'ı ve ekibini hedefe koydu! Trump-Bibi görüşmesi engellenmek isteniyor Şutlan Özgür yeni partiyi resmen ilan etti: Hırsızlarını da arsızlarını alıp gidiyor! Türk ekonomisinden bir rekor daha: Elektrik ve elektronik sektörü para bastı!
Gündem Dezenformasyon çetesine Bakanlıktan tokat gibi cevap! Rojin Kabaiş yalanı ellerinde patladı!
Gündem

Dezenformasyon çetesine Bakanlıktan tokat gibi cevap! Rojin Kabaiş yalanı ellerinde patladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dezenformasyon çetesine Bakanlıktan tokat gibi cevap! Rojin Kabaiş yalanı ellerinde patladı!

Adalet Bakanlığı, internet ve bazı medya organlarında köpürtülmeye çalışılan "Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadı ve inceleme yapılmadı" iddialarını yalanlayarak dezenformasyon lobisinin kirli oyununu bozdu.

Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönünde gerçeği yansıtmayan iddialara yer verildiği belirtildi.

Rojin Kabaiş'in üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizlerinin yapıldığı vurgulanan açıklamada, söz konusu kıyafetlerin ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildiği ve yapılan biyolojik incelemelere ilişkin rapor düzenlendiği bildirildi.

Kıyafetlerin daha sonra, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderildiği, gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ayrıntılı rapor hazırlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

"Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi, otozomal STR DNA analizi ile Y-STR DNA analizleri gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla 'Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı' iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır.

Kıyafetler hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde incelenmiş, kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizleri yapılmıştır. Kamuoyunun, devam eden soruşturmaya ilişkin doğruluğu teyit edilmemiş, yanıltıcı ve dezenformasyon niteliğindeki içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

Acılı aileler Ankara’ya yürüyor! Adalete güveniyoruz
Acılı aileler Ankara’ya yürüyor! Adalete güveniyoruz

Gündem

Acılı aileler Ankara’ya yürüyor! Adalete güveniyoruz

Adalet Bakanı Gürlek'in eşine saldırıya hazırlanıyorlardı: İki suikastçı tutuklandı
Adalet Bakanı Gürlek'in eşine saldırıya hazırlanıyorlardı: İki suikastçı tutuklandı

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek'in eşine saldırıya hazırlanıyorlardı: İki suikastçı tutuklandı

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 gözaltı
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 gözaltı

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 gözaltı

Adalet Bakanlığı kolları sıvadı: Çocuk ile aile korunacak suç ve istismar önlenecek
Adalet Bakanlığı kolları sıvadı: Çocuk ile aile korunacak suç ve istismar önlenecek

Gündem

Adalet Bakanlığı kolları sıvadı: Çocuk ile aile korunacak suç ve istismar önlenecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23