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Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte UEFA ülke sıralaması!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte UEFA ülke sıralaması!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 yendi.

#1
Foto - Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte UEFA ülke sıralaması!

Fenerbahçe bu sonuçla rövanş öncesinde avantajlı skoru yakaladı.

#2
Foto - Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte UEFA ülke sıralaması!

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Gornik Zabzre'yi mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanı da güncellendi.

#3
Foto - Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte UEFA ülke sıralaması!

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel liste:

#4
Foto - Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte UEFA ülke sıralaması!

1- İngiltere | 98.519

#5
Foto - Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte UEFA ülke sıralaması!

2- İtalya | 84.232

#6
Foto - Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte UEFA ülke sıralaması!

3- İspanya | 78.618

#7
Foto - Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte UEFA ülke sıralaması!

4- Almanya | 76.888

#8
Foto - Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte UEFA ülke sıralaması!

5- Fransa | 65.082

#9
Foto - Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte UEFA ülke sıralaması!

6- Portekiz | 60.250

#10
Foto - Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte UEFA ülke sıralaması!

7- Belçika | 55.650

#11
Foto - Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte UEFA ülke sıralaması!

8- Hollanda | 48.729

#12
Foto - Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte UEFA ülke sıralaması!

9- TÜRKİYE | 45.375

#13
Foto - Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte UEFA ülke sıralaması!

10-| Polonya | 42.325

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