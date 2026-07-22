Fenerbahçe kazandı ülke puanı güncellendi! İşte UEFA ülke sıralaması!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 yendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 yendi.
Fenerbahçe bu sonuçla rövanş öncesinde avantajlı skoru yakaladı.
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Gornik Zabzre'yi mağlup ettiği maçın ardından UEFA ülke puanı da güncellendi.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel liste:
1- İngiltere | 98.519
2- İtalya | 84.232
3- İspanya | 78.618
4- Almanya | 76.888
5- Fransa | 65.082
6- Portekiz | 60.250
7- Belçika | 55.650
8- Hollanda | 48.729
9- TÜRKİYE | 45.375
10-| Polonya | 42.325
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