ABD, İran'daki "askeri hedeflere" saldırı düzenledi! Hürmüz Boğazı civarları vuruldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’daki askeri hedeflere yönelik yeni saldırılar başlatıldığını duyurdu. CENTCOM açıklamasında, operasyonların İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemileri tehdit etme kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’a yönelik yeni askeri operasyonlara ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Açıklamada, ABD kuvvetlerinin doğu saatiyle 19.00’da İran’daki askeri hedefleri vurmaya başladığı bildirildi.O
CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni saldırılar hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, ABD kuvvetlerinin doğu saatiyle 19.00'da İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığı ifade edildi.
Bu saldırılar ile birlikte ABD'nin arka arkaya 11 gece İran'a saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırılar ile "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini" zayıflatmanın amaçlandığı kaydedildi.