  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Fidan duyurdu: Türkiye’nin Asya Pasifik açılımında tarihi adım Seküler laik kesim bunu beklemiyordu! Alkol tüketimini yasaklama kararı alındı Asırlık eğitim kurumlarına kafa tutuyor! Kartal Anadolu İHL göz kamaştırıyor Kılıçdaroğlu cephesinden ayrılığa olay yorum! Şutlan Özgür’e bomba gönderme Meclis'te "Terörsüz Türkiye" için yasa trafiği! Kurtulmuş’tan ikinci ziyaret DEM Parti’ye Siyonist belasını arıyor! Kudüs'ü gasp planı devreye sokuldu Özgür Özel ile birlikte yeni partiye geçecekler! İşte CHP'den ayrılacak milletvekillerinin tam listesi ÖSYM duyurdu! 2026 YKS cevap anahtarı ve aday cevapları erişime açıldı Bakanlık, YKS tercih kılavuzunu yayımladı! Rehberlik edecek öneriler sunuluyor Türkiye icat çıkaranların ülkesi! Bakan Kacır: Bilgi, teknoloji, inovasyon... Her alanda büyük yol katettik
Dünya ABD, İran'daki "askeri hedeflere" saldırı düzenledi! Hürmüz Boğazı civarları vuruldu
Dünya

ABD, İran'daki "askeri hedeflere" saldırı düzenledi! Hürmüz Boğazı civarları vuruldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD, İran'daki "askeri hedeflere" saldırı düzenledi! Hürmüz Boğazı civarları vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’daki askeri hedeflere yönelik yeni saldırılar başlatıldığını duyurdu. CENTCOM açıklamasında, operasyonların İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemileri tehdit etme kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’a yönelik yeni askeri operasyonlara ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Açıklamada, ABD kuvvetlerinin doğu saatiyle 19.00’da İran’daki askeri hedefleri vurmaya başladığı bildirildi.O

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni saldırılar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, ABD kuvvetlerinin doğu saatiyle 19.00'da İran'daki "askeri hedeflere" saldırmaya başladığı ifade edildi.

Bu saldırılar ile birlikte ABD'nin arka arkaya 11 gece İran'a saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, saldırılar ile "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini" zayıflatmanın amaçlandığı kaydedildi.

İran'ın şah damarı bombalandı: ABD füzeleri Hürmüzgan'ı vurdu!
İran'ın şah damarı bombalandı: ABD füzeleri Hürmüzgan'ı vurdu!

Dünya

İran'ın şah damarı bombalandı: ABD füzeleri Hürmüzgan'ı vurdu!

Hürmüz 2. Plana düşecek: Türkiye enerjinin tek hakimi oluyor
Hürmüz 2. Plana düşecek: Türkiye enerjinin tek hakimi oluyor

Gündem

Hürmüz 2. Plana düşecek: Türkiye enerjinin tek hakimi oluyor

ABD'nin saldırılarına İran'dan rest! Hürmüz Boğazı'nda savaş silbaştan!
ABD'nin saldırılarına İran'dan rest! Hürmüz Boğazı'nda savaş silbaştan!

Dünya

ABD'nin saldırılarına İran'dan rest! Hürmüz Boğazı'nda savaş silbaştan!

Hürmüz Boğazı'nda tıkanıklık dünyayı tehdit ediyor
Hürmüz Boğazı'nda tıkanıklık dünyayı tehdit ediyor

Gündem

Hürmüz Boğazı'nda tıkanıklık dünyayı tehdit ediyor

Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor: İki petrol tankeri patladı
Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor: İki petrol tankeri patladı

Dünya

Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor: İki petrol tankeri patladı

Sıcak saatler yaşanıyor! 2 Yunan gemisi vuruldu
Sıcak saatler yaşanıyor! 2 Yunan gemisi vuruldu

Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! 2 Yunan gemisi vuruldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23