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Dünya Irak Başbakanı, Türkiye'ye geliyor!
Dünya

Irak Başbakanı, Türkiye'ye geliyor!

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Irak Başbakanı, Türkiye'ye geliyor!

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, yakında gerçekleşmesi planlanan Türkiye ziyaretinde, ikili işbirliğini çeşitli stratejik alanlarda genişletecek çok sayıda mutabakat zaptının imzalanacağını belirtti.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, yakında gerçekleşmesi planlanan Türkiye ziyaretinde, ikili işbirliğini çeşitli stratejik alanlarda genişletecek çok sayıda mutabakat zaptının imzalanacağını belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyeti başkent Bağdat'ta kabul etti.

Irak ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilere ve ortak çıkarlara dikkati çeken Zeydi, iki dost ülke arasındaki ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Zeydi, yakında gerçekleşmesi planlanan Türkiye ziyaretinde, ikili işbirliğini çeşitli stratejik alanlarda genişletecek çok sayıda mutabakat zaptının imzalanacağını bildirdi.

Taraflar ayrıca, Irak, Türkiye ve bölge açısından stratejik öneme sahip Kalkınma Yolu Projesi'ndeki son gelişmeleri de değerlendirdi.

Zeydi, projenin finansmanı ve uygulanmasına yönelik net bir mekanizma oluşturulması talimatı vererek, belirlenen takvim çerçevesinde somut adımların atılmasını istedi.

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