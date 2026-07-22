Polonyalı taraftarlar Türk polisine saldırdı!
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Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze'de Kadıköy deplasman tribününde yer alan Polonyalı taraftarlar taşkınlık çıkardı.
Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze'de Kadıköy deplasman tribününde yer alan Polonyalı taraftarlar taşkınlık çıkardı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Gornik Zabrze'yi konuk etti.
Karşılaşma öncesi istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Deplasman tribününde yerini alan Polonyalı taraftarlar, Türk polisleriyle kavga etti.
Taşkınlık çıkaran Gornik Zabrzeli taraftarlara polis müdahale etti.