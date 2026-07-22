  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bölgeye nefes aldıracak dev projede tarihi adım! Heyecanlandıran müjde geldi! Sarı Şeytan küresel kaostan besleniyor! 60 ülkeye yüzde 12,5 gümrük vergisi iddiası Demre Noel Baba Festivali'nde “Ekümenik” rezaleti! CHP’li belediyenin paylaşımı gaflet değilse ihanet 3 yıl sonra rezil oldular! Cumhuriyet’in arşivi açıldı CHP Kadın Kolları’ndan yeni partiyi açıklayan Özel’e sert tepki! “Siyasi ilkesizlik, ahlaksızlık! 6 Alman görevliyi öldürmüştü: Türk baba ölü bulundu! Bakan Fidan duyurdu: Türkiye’nin Asya Pasifik açılımında tarihi adım Seküler laik kesim bunu beklemiyordu! Alkol tüketimini yasaklama kararı alındı Asırlık eğitim kurumlarına kafa tutuyor! Kartal Anadolu İHL göz kamaştırıyor Kılıçdaroğlu cephesinden ayrılığa olay yorum! Şutlan Özgür’e bomba gönderme
Yerel Polonyalı taraftarlar Türk polisine saldırdı!
Yerel

Polonyalı taraftarlar Türk polisine saldırdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Polonyalı taraftarlar Türk polisine saldırdı!

Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze'de Kadıköy deplasman tribününde yer alan Polonyalı taraftarlar taşkınlık çıkardı.

Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze'de Kadıköy deplasman tribününde yer alan Polonyalı taraftarlar taşkınlık çıkardı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Gornik Zabrze'yi konuk etti.

Karşılaşma öncesi istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Deplasman tribününde yerini alan Polonyalı taraftarlar, Türk polisleriyle kavga etti.

Taşkınlık çıkaran Gornik Zabrzeli taraftarlara polis müdahale etti.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Spor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! Fenerbahçe'nin rakibi Türkiye'ye geldi
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! Fenerbahçe'nin rakibi Türkiye'ye geldi

Spor

Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor! Fenerbahçe'nin rakibi Türkiye'ye geldi

Fenerbahçe avantajı kaptı: Tur Polonya'ya kaldı
Fenerbahçe avantajı kaptı: Tur Polonya'ya kaldı

Spor

Fenerbahçe avantajı kaptı: Tur Polonya'ya kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23