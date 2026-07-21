CHP'de arınma sürüyor! İstanbul’da 7 ilçe başkanı görevden alındı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı arınma süreci görevden almalarla devam ediyor. Parti yönetimi tarafından alınan son kararla; İstanbul'da Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanları, ilçe yönetim kurullarıyla birlikte görevden alındı.
Gürsel Tekin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kamuoyuna Cumhuriyet Halk Partisi; tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi ahlakı üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet kurumudur. Hiçbir görev ve hiçbir makam, bu kuralların üzerinde değildir. Özellikle İstanbul örgütümüzde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin, görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları asla kabul edilemez.
TEKİN: SİYASİ AHLAKSIZLAR
Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil eden herkes, öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez. Bu nedenle, aşağıda isimleri belirtilen ilçe başkanları ve yönetimleri görevlerinden alınmış; ilçe başkanları da tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edilmiştir.
EN KÜÇÜK TAVİZE YER YOK
Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur.
CHP Başakşehir İlçe Başkanı ve yönetimi
CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı ve yönetimi
CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve yönetimi
CHP Kadıköy İlçe Başkanı ve yönetimi
CHP Pendik İlçe Başkanı ve yönetimi
CHP Silivri İlçe Başkanı ve yönetimi
CHP Esenyurt İlçe Başkanı ve yönetimi görevlerinden alınmıştır."
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