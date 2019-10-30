TOKİ teslim tarihleri TOKİ Konya Ereğli konutları teslim tarihi TOKİ Bursa Orhaneli başvuruları

TOKİ Konya Ereğli’de inşa edilen 334 konut 30 Ekim – 13 Kasım 2019 tarihleri arasında teslim edilecektir. TOKİ Bursa Orhaneli'de inşası devam eden 121 konut açık satışa sunulmuştur. Başvurular 30 Ekim - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ Konya Ereğli’de inşa edilen 334 konut 30 Ekim – 13 Kasım 2019 tarihleri arasında teslim edilecektir. TOKİ Konya Ereğli’de inşa edilen 334 konut teslim programı çerçevesinde ve 30 Ekim – 13 Kasım 2019 tarihleri arasında projenin müşaviri PETA Mühendislik A.Ş. tarafından Konya Ereğli Orhaniye Mahallesi 334 Konut Projesi şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede; Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır. Satışı yapılan konutlar için ilk dönemsel artış Ocak 2020’de uygulanacak olup, ilk taksit ödemesi Aralık 2019 itibariyle başlatılacaktır. Şehit Ailesi ve Terör Malulü kontenjanından konut alanların ilk taksit ödemesi konut teslimini izleyen ay itibariyle başlatılacaktır.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T. Halk Bankası A.Ş. Ereğli Şubesi’ne KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. Bankaca yapılacak KDV tahsilatlarının belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konut alıcıları teslim tarihinde önce Banka şubesine başvuracaktır. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

• Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

• Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası,

• Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

• KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.

Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır.

TOKİ Bursa Orhaneli'de inşası devam eden 121 konut açık satışa sunulmuştur. Başvurular 30 Ekim - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak.

• Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,%15 peşinat bedeli için 156 ay vade,%20 peşinat bedeli için 180 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Satış aşamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

• Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.

• Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır.

• İlk taksit ödeme tarihi; Ocak 2020 itibariyle başlatılacaktır.

• İlk dönemsel artış tarihi; Temmuz 2020 ayından itibaren başlatılacaktır.